A fost anunțat numele celui mai bun arbitru în lume în 2025. România are un reprezentant în top 5

IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin.

Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4, informează News.ro.



Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019), a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, Szymon Marciniak.

Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak.

Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte.

Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

Editor : Sebastian Eduard