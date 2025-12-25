Live TV

A fost anunțat numele celui mai bun arbitru în lume în 2025. România are un reprezentant în top 5

Data publicării:
Cartonaș roșu
Foto: Profimedia

IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin.

Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4, informează News.ro.

Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019), a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, Szymon Marciniak.
Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak.

Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte.

Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
masina pentru examinare auto
3
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
5
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PWIzYTIwNzRmM2YyZTk5YjEyZTAwNmRhZWVkNGNkOTMx.thumb
Bugetul MApN pe 2025 a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare şi modernizare a Armatei
Fotbal
Un oficial din fotbalul german vrea interzicerea tricoului cu numărul 88. Care este legătura cu Adolf Hitler
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola
Milano, Italy. 24th Oct, 2025. Rafael Leao of Ac Milan drinks water during the Serie A football match beetween Ac Milan and Pisa SC at Stadio Giuseppe Meazza on October 24 2025 in Milano, Italy . Credit: Marco Canoniero/Alamy Live News
FIFA introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la Cupa Mondială 2026
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
Recomandările redacţiei
John Cole și Alexander Lukașenko
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe...
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de...
Drone kamikaze Shahed.
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care...
Ultimele știri
Trupele israeliene nu se vor retrage complet din Gaza, a anunțat ministrul israelian al Apărării: „Va exista o zonă de securitate”
Teodor Paleologu, despre nostalgia unor români pentru comunism: „Lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare”
Sergei Udalțov a fost condamnat la șase ani de închisoare. Criticul lui Putin își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...