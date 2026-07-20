A murit Mircea M. Ionescu, dramaturg și comentator sportiv

Uniunea Scriitorilor din România anunţă moartea dramaturgului Mircea M. Ionescu, comentator sportiv şi cronicar al sportului.

„A iubit în egală măsură, cu o pasiune extraordinară, teatrul şi fotbalul. Prin plecarea dintre noi a lui Mircea M. Ionescu, teatrul românesc şi jurnalismul sportiv suferă o grea pierdere", transmite Uniunea Scriitorilor într-o postare pe Facebook.

Directorul general al Muzeului Naţional al Ţăranului Român, Virgil Ştefan Niţulescu, deplânge, la rândul său, moartea celui care i-a fost „un drag prieten”, potrivit Digi Sport.

„Am aflat, cu profundă tristeţe, că s-a prăpădit un drag prieten, Mircea M. Ionescu. Îi ştiam vocea din copilărie, de când ascultam, duminica, meciurile la radio, în emisiunea lui Nicolae Soare, 'Fotbal, minut cu minut'. L-am cunoscut mult mai târziu, în 2012, pe când era managerul Teatrului Tudor Vianu.

Pasiunea lui pentru teatru ne-a apropiat. Apoi, în 2017, am ajuns colegi, în cabinetul secretarului de stat Gheorghe Geo Popa. Au fost aproape doi ani în care ne-am văzut zilnic, am vorbit, am făcut, împreună, câteva proiecte, am disecat viaţa culturală şi politică. Pentru că, la sport, mă pricep mai puţin, aici, îl lăsam pe el să povestească", a scris Niţulescu pe Facebook.

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Născut în 1945, absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Mircea M. Ionescu (MMI pentru apropiaţi) a fost un prolific dramaturg, jucat pe multe scene din ţară şi străinătate, dar şi un apreciat comentator sportiv şi cronicar al sportului.

A fost redactor la ziarul „Sportul" şi comentator la TVR. A fost jucător şi arbitru de fotbal.

La începutul anilor 1980 a emigrat în SUA, unde a lucrat o vreme ca taximetrist de noapte şi a fondat un ziar de sport în limba română.

Şi-a relatat experienţa americană într-un roman şi mai multe piese. A revenit în ţară după 1990, continuând să scrie literatură şi să comenteze fenomenul sportiv în diferite publicaţii şi la posturi TV.

A fost director al Teatrului din Giurgiu, unde a impus un repertoriu de dramaturgie română contemporană, potrivit Agerpres.

Editor : M.B.