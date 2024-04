E cunoscut ca „Messi al medicinei sportive” pentru că a operat unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii. E preferatul lui Pep Guardiola și are grijă de peste 230.000 de jucători din Liga Spaniolă. Într-un interviu exclusiv pentru Digi24, ortopedul spaniol Ramon Cugat ne-a vorbit despre metoda inovativă pe care o folosește pentru a-i trata pe sportivii accidentați. A fost și el fotbalist, înainte să fie medic, așa că știe de ce are nevoie un jucător ca să revină repede pe teren.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: De curiozitate, cum reușiți să dezvoltați o comunicare eficientă atunci când tratați sau aveți de-a face cu unii dintre cei mai cunoscuți sportivi și atleți ai lumii? Mai ales când aceștia se așteaptă să revină pe teren la aceeași capacitate pe care o aveau înainte de accidentare.

Ramon Cugat: Cred că, în această privință, mă avantajează puțin faptul că am jucat și eu fotbal, în tinerețe. Am jucat 6 ani la Barcelona, de la 15 la 21 de ani. După care am decis să urmez Medicina. Practic, toată viața mi-am dedicat-o fotbalului și medicinii. Acesta e și motivul pentru care uneori îmi dau seama atunci când un fotbalist are o problemă și ce se întâmplă în mintea lui. Există două tipuri de afecțiuni aici: una e de ordin fizic, cealaltă e la nivel psihologic. Acesta e și motivul pentru care îmi place foarte mult ce fac. Am fost acolo, pe teren. Îmi place. În felul acesta, mențin o legătură între cele două: studiez medicina și în același timp înțeleg mai bine accidentările pe care le suferă fotbaliștii. Apoi, trebuie să ne gândim cum facem ca acel jucător să poată reveni cât mai repede posibil pe teren. Iar asta e un motiv de satisfacție pentru noi. E foarte de costisitor să ajungi să deții o asemenea expertiză, să știi unde s-a accidentat, care e diagnosticul, ce tratament să urmeze, să ții cont de notorietatea sa, înainte de a decide că poate reveni pe teren.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Aveți o relație foarte specială cu Pep Guardiola. Ați menționat de mai multe ori acest lucru. Cum vă influențează cariera o astfel de relație?

Ramon Cugat: Pep Guardiola e mai mult decât un bun prieten, îl tratez ca pe un membru al familiei mele. Suntem foarte apropiați. Că sunt cu el sau cu familia, e același lucru. Îl știu de când avea 16-17 ani, avem o relație foarte bună. E un prieten bun.

