Amalia Covaliu a câștigat medalia de argint la Campionatele Europene de Scrimă pentru juniori

Sportiva română Amalia Covaliu a câştigat medalia de aur în proba individuală de sabie, marţi, la Campionatele Europene de scrimă pentru juniori de la Tbilisi (Georgia), după ce a fost învinsă în finală de sportiva rusă Karina Talada cu 15-12.

Amalia Covaliu a intrat direct în turul secund al competiţiei, în care a dispus de franţuzoaica Rita Robineaux cu 15-13, în optimi a trecut de bulgăroaica Raliţa Gadjeva, cu 15-14, în sferturi s-a impus cu 15-11 în faţa azerei Zarifa Huseinova, în semifinale câştigând cu 15-13 în faţa rusoaicei Aleksandra Mihailova, scrie Agerpres.

Medaliile de bronz au fost obţinute de Mihailova şi de maghiara Emese Domonkos.

Românca Anastasia Fusea, învinsă de Mihailova cu 15-5 în sferturi, s-a clasat pe locul 8.

Alexandra Mitruş a încheiat pe locul 22, iar Adriana Geatara s-a clasat pe 56.

În proba de floretă a junioarelor, Alexandra Adoch s-a clasat pe locul 14, după ce a pierdut în optimi în faţa turcoaicei Alara Atmaca. De remarcat că Atmaca a învins-o pe Adoch cu 15-8, în finala probei de floretă la Europenele de cadeţi, săptămâna trecută, tot la Tbilisi.

Karina Liţă s-a clasat pe 45 în ierarhia junioarelor la floretă, Ingrid Miti Bikfalvi a terminat pe 64, iar Ioana Barbu pe 68.

La spadă juniori, Ştefan Popa a ocupat locul 57.

