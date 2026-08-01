Echipajul de dublu rame al României, format din Simona Radiş şi Adriana Adam, a câştigat medalie de aur, după o cursă dominată de tricolore, la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese, Italia. Ştefan Berariu şi Florin Lehaci s-au impus în proba de dublu rame masculin, informează News.ro.

În cazul cursei feminine, atacul adversarelor la start nu a schimbat planurile româncelor Simona Radiş şi Adriana Adam care după 1.000 de metri au făcut demonstraţie de forţă si unison.

Cu 4:49.04, româncele au depăşit Cehia si Italia, timpul fiind un record european al probei.

Pentru Simona e al 9-lea titlu european din carieră, pentru Adriana, medalia de aur cu numărul 5.

Stefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci din România, clasați pe primul loc, sărbătoresc la finalul finalei probei de dublu masculin de la Campionatul European de Canotaj de la Varese, din nordul Italiei, sâmbătă, 1 august 2026. Foto: Profimedia

La rândul lor, sportivii Ştefan Berariu şi Florin Lehaci s-au impus în proba de dublu rame masculin (M2-). O nouă cursă spectaculoasă, gestionată impecabil de Ştefan şi Florin, care au trecut primii linia de sosire.

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Editor : B.E.