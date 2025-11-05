Celebrul sportiv Tom Brady şi-a clonat câinele și trăiește de 2 ani cu o clonă: „A oferit familiei mele o a doua şansă”

Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a dezvăluit că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.



Câştigător de şase ori al Super Bowl, Tom Brady rămâne unul dintre cei mai mari jucători din istoria NFL. Acum retras, americanul îşi multiplică activităţile, în special investind în mai multe companii.

În marja unui parteneriat cu compania Colossal Biosciences, superstarul fotbalului american a anunţat că trăieşte cu un câine clonat de aproximativ doi ani, scrie News.ro. Întristat de pierderea câinelui său Lua în 2023, Tom Brady l-a clonat şi trăieşte acum cu pitbullul său Junie. O ştire confirmată marţi printr-un comunicat difuzat de presa americană, în marja achiziţiei de către Colossal Biosciences a unei alte companii specializate în genetică, Viagen Pets and Equine.

La fel ca fotbalistul Aaron Ramsey, tulburat de dispariţia câinelui său în Mexic şi dispus să cheltuiască peste 17.000 de euro pentru a-l găsi, Tom Brady a avut dificultăţi în a se obişnui cu ideea de a-l pierde pe Lua în 2023.

„Îmi iubesc animalele”, a declarat fostul quarterback săptămâna aceasta. „Ele înseamnă totul pentru mine şi familia mea. Acum câţiva ani, am colaborat cu Colossal şi am apelat la tehnologia lor de clonare non-invazivă, folosind o simplă probă de sânge prelevată de la câinele nostru în vârstă înainte de moartea sa.”

Puţin mai târziu, el a precizat: „În doar câteva luni, Colossal a oferit familiei mele o a doua şansă, graţie unei clonări a câinelui nostru iubit.”

Adoptată de Tom Brady şi fosta sa soţie, Giselle Bundchen, Lua a murit în decembrie 2023. Dar, graţie clonării, fostul star al NFL este fericit alături de Junie.

