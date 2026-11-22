Sportivul român Constantin Popovici s-a clasat pe locul întâi în etapa de Cupă Mondială la sărituri în apă de la mare înălţime (27 m) de la Zhaoqing (China). Iar în urma acestei performanţe, Constantin a cucerit trofeul Cupei Mondiale, ediţia 2026, transmite News.ro.

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În China, după cele patru sărituri, două efectuate sâmbătă şi două duminică, sportivul în vârstă de 38 de ani a totalizat 429,10 puncte, depăşindu-i pe americanul James Lichtenstein (428,55 puncte) şi pe francezul Gary Hunt (380,25 puncte).

Graţie acestui succes, Constantin Popovici, care este pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a câştigat trofeul Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălţime (27 m), ediţia 2026, cu un total de 90 de puncte.

În acelaşi clasament, Cătălin Preda, care nu a concurat în China, s-a clasat pe poziţia a şaptea, cu 51 de puncte.

Editor : B.E.