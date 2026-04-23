David Popovici a câştigat a doua medalie de aur la Campionatului Naţional: “Mă bucur că înotul prinde tot mai multă popularitate”

David Popovici Foto: Profimedia

David Popovici a câştigat, joi, medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Campionatului Naţional pentru seniori, tineret şi juniori (bazin de 50 de metri). Este a doua medalie câștigată, după ce miercuri a cucerit şi aurul la 50 m liber.

“Recordul de la 200 mi se pare de departe cel mai dificil de doborât, cred că o să mai dureze un pic. Ca întotdeauna dau tot ce am mai bun şi dacă prin asta reuşesc să mă plasez în topul performanţelor de anul acesta sunt fericit. Mă bucur că înotul prinde din ce în ce mai multă popularitate”, a declarat Popovici la TVR Sport, după cursă, potrivit News.ro.

Popovici, care a câştigat în urmă cu o zi şi aurul la 50 m liber, a încheiat cursa de joi cu timpul 1:45.89. Pe locul doi s-a clasat Eric Ştefan Andrieş, cu timpul 1:49.75, iar pe trei a terminat Tudor Andrei Iordache, cu timpul 1:49.91.

David Popovici va concura la Campionatul Naţional şi la 100 m liber.

