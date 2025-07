David Popovici a fost la un pas de a se retrage de la Campionatul Mondial de Natație: „M-a cuprins frica”

David Popovici și-a deschis sufletul după ce a luat aurul la 200 de metri liber. Tânărul campion spune că a fost cuprins de frică și a vrut să renunțe înainte de a intra în bazin la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore. Era la un pas să se întoarcă acasă.

Popovici a vorbit pentru golazo.ro despre frică și nesiguranțele psihice prin care a trecut - e o problema prin care trec mulți sportivi, dar puțini vorbesc despre ea. Sprijinul celor apropiați l-a făcut să mai reziste.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet... familie. Simțeam că nu pot să mai continui.

Cred că lumea, sportivii nu vorbesc suficient de mult despre asta și eu simt că am responsabilitatea de a o face. Prea puțină lume vorbește despre momentele astea dificile și, într-adevăr, au fost niște momente foarte dificile. Mult mai mândru decât de medalia asta și de timpul obținut sunt de faptul că am reușit să mă mobilizez.

Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să-ți amintească că meriți, că ești suficient de bun. Nu a avut nicio legătură cu frica de a pierde. Niciuna! Sincer, nici nu mă interesa. A avut toată legătura cu faptul că a-ți descoperi potențialul și a tinde către el e o chestie foarte, foarte înfricoșătoare,” a declarat David Popovici.

Înotătorul român a câștigat marți medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore.

Popovici a încheiat finala cu timpul de 1:43.53. Medalia de argint a revenit americanului Luke Hobson (1:43.84), iar pe locul al treilea s-a clasat japonezul Tatsuya Murasa (1:44.54).

David Popovici a concurat pe culoarul 6, după ce a avut al patrulea timp în semifinale.

