David Popovici continuă seria rezultatelor excelente la Trofeul Sette Colli de la Roma, unde a câștigat și proba de 200 metri liber, la o zi după victoria din proba de 100 metri liber.

Înotătorul român a intrat în finală cu cel mai bun timp din calificări și a controlat cursa de la un capăt la altul, conducând încă de la start și întorcând primul la fiecare bazin. Popovici a încheiat proba cu timpul de 1:44.48, rezultat care reprezintă un nou record al competiției, anunță news.ro.

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Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio, la aproape două secunde diferenţă, 1 min 46 sec 41/100, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 min 46 sec 71/100.

Succesul de la 200 metri vine după ce, cu o zi înainte, Popovici a câștigat și proba de 100 metri liber, confirmând forma bună în care se află înaintea principalelor competiții ale sezonului.

Trofeul Sette Colli de la Roma este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de înot din Europa, găzduită anual în capitala Italiei și considerată un test important înaintea marilor campionate mondiale și olimpice.

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Editor : C.A.