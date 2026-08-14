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News Alert David Popovici, medalie de aur și la 200 metri liber la Campionatele Europene. Performanța care îl face unic în istoria înotului

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Romania's David Popovici swims
David Popovici a scris istorie la Europene: triplu campion la 100 și 200 m liber, performanță fără precedent în înot. Foto: Profimedia
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David Popovici a câștigat medalia de aur în finala probei de 200 metri liber la Campionatul European de la Paris, cu timpul de 1:44:15. El a devenit primul înotător din istorie care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.

Înotătorul român a condus cursa de la un capăt la altul.

Medalia de argint a fost câştigată de lituanianul Tomas Navikonis (1:44.55), iar pe locul trei s-a clasat britanicul James Guy, cu timpul 1:44.87.

Popovici a câştigat la Europenele de la Paris şi aurul la 100 metri liber (record al competiţiei - 00:46:56).

David Popovici a devenit astfel primul înotător din istorie care a câștigat medalia de aur la probele de 100 m și 200 m la trei campionate europene consecutive (2022, 2024, 2026).

Popovici se calificase în finală cu primul timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100, după ce în serii a înotat în 1 min 46 sec 06/100 (al patrulea timp).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

Citește și: Primele declarații ale lui David Popovici după performanța de la Paris: „De ce să nu fiu cel mai bun?”

Editor : B.P.

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