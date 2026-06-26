David Popovici, locul doi la 50 de metri liber, la Trofeul Settecolli de la Roma

Înotătorul David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a clasat pe locul al doilea în Finala A a probei de 50 m liber masculin, vineri seara, la Trofeul internaţional Settecolli, de la Roma.

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 21,82 secunde la cea de-a 62-a ediţie a competiţiei, fiind devansat de brazilianul Guilherme Santos Caribe, 21,46 de secunde. Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano, cu timpul de 21, 90 secunde, scrie Agerpres.

Santos Caribe obţinuse cel mai bun timp şi în serii, 21,77 secunde, iar Popovici avusese al doilea timp, 21,92 secunde, la egalitate cu croatul Jere Hribar.

Tot vineri, Denis Popescu s-a clasat pe ultimul loc (8), în Finala B la 100 m fluture masculin (52,74).

România este reprezentantă de patru sportivi la această competiţie, David Popovici (50 m, 100 m, 200 m liber), Denis Popescu (100 m spate, 100 m fluture), Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Eric Andrieş (100 m, 200 m, 400 m liber).

Editor : B.E.