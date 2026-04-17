Live TV

Doi bărbaţi au fost prinşi concurând la categoria feminină a unui prestigios maraton sud-african. Pe ce locuri au terminat

Data publicării:
Foto: Profimedia

Doi bărbaţi au fost descalificaţi dintr-una dintre cursele de maraton emblematice din Africa de Sud, după ce au terminat în top 10 cursa feminină, informează News.ro.

Cursa anuală Two Oceans, care se organizează în Africa de Sud, este una emblematică, iar la eveniment au participat peste 16.000 de sportivi, intrarea între primii zece clasaţi fiind o realizare importantă pentru oricare dintre atleţi.

Anul acesta, în cursa feminină, doi bărbaţi, Luke Jacobs şi Nic Bradfield, au încheiat pe locurile 7 şi 10. Ei au fost descalificaţi după ce un membru al comitetului de organizare a descoperit înşelăciunea şi a constatat că bărbaţii schimbaseră numerele de concurs cu alergătoare de la proba feminină. Jacobs şi Bradfield se vor confrunta cu proceduri disciplinare din partea subcomitetului disciplinar al maratonului, a declarat Stuart Mann, membru al consiliului de administraţie al Maratonului Two Oceans, care a contribuit la descoperirea înşelăciunii.

După investigaţii suplimentare, Mann a aflat că Jacobs a concurat folosind un număr atribuit Larissei Parekh, care era înregistrată să concureze în cursa feminină. Bradfield a concurat cu un număr aparţinând lui Tegan Garvey, care a recunoscut ulterior că a renunţat la numărul ei după ce a suferit o accidentare la şold înainte de cursă.

„Cu o zi înainte, şoldul meu a cedat complet, lăsându-mă incapabilă să merg. M-am simţit prost să renunţ la înscrierea mea în cursă, aşa că prietenul meu a alergat în locul meu”, a spus Garvey.

Parekh nu a oferit o explicaţie clară pentru acţiunile sale, potrivit lui Mann, care a spus că ambele femei şi-au cerut scuze şi riscă să fie suspendate timp de doi ani de la Maratonul Two Oceans.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...