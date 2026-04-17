Doi bărbaţi au fost prinşi concurând la categoria feminină a unui prestigios maraton sud-african. Pe ce locuri au terminat

Doi bărbaţi au fost descalificaţi dintr-una dintre cursele de maraton emblematice din Africa de Sud, după ce au terminat în top 10 cursa feminină, informează News.ro.

Cursa anuală Two Oceans, care se organizează în Africa de Sud, este una emblematică, iar la eveniment au participat peste 16.000 de sportivi, intrarea între primii zece clasaţi fiind o realizare importantă pentru oricare dintre atleţi.

Anul acesta, în cursa feminină, doi bărbaţi, Luke Jacobs şi Nic Bradfield, au încheiat pe locurile 7 şi 10. Ei au fost descalificaţi după ce un membru al comitetului de organizare a descoperit înşelăciunea şi a constatat că bărbaţii schimbaseră numerele de concurs cu alergătoare de la proba feminină. Jacobs şi Bradfield se vor confrunta cu proceduri disciplinare din partea subcomitetului disciplinar al maratonului, a declarat Stuart Mann, membru al consiliului de administraţie al Maratonului Two Oceans, care a contribuit la descoperirea înşelăciunii.

După investigaţii suplimentare, Mann a aflat că Jacobs a concurat folosind un număr atribuit Larissei Parekh, care era înregistrată să concureze în cursa feminină. Bradfield a concurat cu un număr aparţinând lui Tegan Garvey, care a recunoscut ulterior că a renunţat la numărul ei după ce a suferit o accidentare la şold înainte de cursă.

„Cu o zi înainte, şoldul meu a cedat complet, lăsându-mă incapabilă să merg. M-am simţit prost să renunţ la înscrierea mea în cursă, aşa că prietenul meu a alergat în locul meu”, a spus Garvey.

Parekh nu a oferit o explicaţie clară pentru acţiunile sale, potrivit lui Mann, care a spus că ambele femei şi-au cerut scuze şi riscă să fie suspendate timp de doi ani de la Maratonul Two Oceans.

