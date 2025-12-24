Live TV

Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani

Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken, la o probă de Cupă Mondială în Le Grand-Bornand, Franța, cu doar câteva zile înainte să fie găsit fără suflare / Sursă foto: Profimedia

Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.

Biatlonistul în vârstă de 27 de ani a fost găsit mort în camera sa de hotel, situată în Passo Lavazè, din Italia. „Cauza morţii nu este cunoscută încă. Gândurile noastre sunt în primul rând alături de familia lui Sivert şi de toţi cei dragi. Cooperăm cu autorităţile italiene de la faţa locului”, a declarat Emilie Nordskar, secretar general interimar al Federaţiei Norvegiene de Biatlon.

„Suntem fără cuvinte la vestea trecerii în nefiinţă a lui Sivert Bakken. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, coechipierii şi toţi cei apropiaţi lui în aceste momente dificile”, se arată în anunțul publicat de Federaţia Internaţională de Schi (FIS).

Sivert Guttorm Bakken a fost prezent la Le Grand-Bornand weekendul trecut pentru a concura în probele Cupei Mondiale. Locul treisprezece în clasamentul general, Bakken a terminat pe locul 20 la concursul de duminică, potrivit News.ro.

Originar din Lillehammer, Bakken a avut un sezon 2021-2022 strălucit, câştigând Globul de Cristal, apoi a suferit o lungă absenţă după ce a fost diagnosticat cu miocardită, înainte de a reveni la forma maximă în această iarnă, cu doar câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice.

