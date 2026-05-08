Echipa feminină a României s-a calificat în semifinalele Campionatelor Mondiale de tenis de masă de la Londra

Selecţionata feminină a României s-a calificat în semifinalele Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe de la Londra, vineri seara, după ce a învins Franţa cu scorul de 3-1.

Tricolorele (locul 7 mondial) şi-au asigurat prezenţa pe podium, fiind prima medalie a României la Mondiale după 26 de ani, de la bronzul cucerit în 2000 la Kuala Lumpur.

Franţa (numărul 5 mondial), medaliată cu bronz de la ediţia precedentă, a câştigat prima partidă, prin Jia Nan Yuan, care a dispus de Adina Diaconu cu 3-2 (7-11, 13-11, 11-8, 8-11, 11-5), scrie Agerpres.

Bernadette Szocs a restabilit egalitatea, prin victoria reuşită în duelul cu Prithika Pavade cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11,11-2).

România, vicecampioana europeană, a preluat conducerea prin punctul reuşit de Andreea Dragoman, 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6) cu Charlotte Lutz.

Szocs a încheiat conturile, învingând-o pe Jia Nan Yuan cu 3-1 (10-12, 11-6,11-4, 14-12).

România va juca în semifinale cu campioana mondială China, sâmbătă, de la 14:30 (ora României).

Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine şi 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie - 10 mai, la o ediţie aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF şi a Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM).

