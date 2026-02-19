Italia se opune participării sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice cu drapel şi imn naţional

Guvernul italian a anunţat că este împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internaţional de a permite sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub propriul lor drapel naţional, potrivit agenţiei ANSA.

Rusia şi Belarus au primit interdicţie în competiţiile internaţionale de sport după invazia rusă din Ucraina în 2022, drept urmare sportivii ruşi şi belaruşi au concurat în calitate de sportivi neutri individuali.

Guvernul italian îşi exprimă opoziţia totală faţă de decizia Comitetului Paralimpic Internaţional de a permite unui număr de şase sportivi ruşi şi patru sportivi belaruşi să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub emblemele lor naţionale, inclusiv prin folosirea imnului lor naţional, potrivit vicepremierul şi ministrul de externe Antonio Tajani şi ministrul sportului Andrea Abodi.

''Încălcarea continuă de către Rusia a armistiţiului şi a idealurilor olimpice şi paralimpice, sprijină de Belarus, este incompatibilă cu participarea sportivilor lor la Jocurile Olimpice şi Paralimpice, exceptându-i pe cei care concurează ca sportivi neutri individuali'', se mai arată în declaraţia emisă de guvernul Italiei, potrivit Agerpres.

Ucraina a spus că oficialii săi vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă, în timp ce Comisarul european pentru sport Glenn Micallef a spus că nu va asista la ceremonia de deschidere de la Verona, din 6 martie, în semn de protest.

Editor : A.P.