Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua, are două fracturi la maxilar: i s-au implantat plăci de titan

Data publicării:
profimedia-1060511276
Jake Paul, la podea, în timpul meciului cu Anthony Joshua

Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.

Sportivul în vârstă de 28 de ani a rezistat şase runde în faţa lui Joshua, de două ori campion mondial la categoria grea, dar meciul a fost oprit când Paul nu a reuşit să se ridice din ring după ce a fost doborât de mai multe ori, notează News.ro.

YouTuber-ul devenit boxer a căzut de două ori în runda a cincea şi a şasea şi a declarat în comentariile sale de după meci că crede că maxilarul său este „cu siguranţă” fracturat.

„Operaţia a decurs bine, mulţumesc pentru toată dragostea şi sprijinul acordat”, a scris Paul pe Instagram. „Trebuie să consum doar lichide timp de şapte zile.”

Paul a postat pe reţelele sociale o imagine cu radiografia sa, care arăta fractura dublă, externă, la nivelul maxilarului.

În ciuda faptului că a lipsit de la conferinţa de presă de după meci din cauza accidentării, Paul a glumit că ar putea să-l înfrunte pe fostul campion mondial la patru categorii de greutate, Saul Canelo Alvarez, „în 10 zile”.

„Fracturile maxilarului sunt foarte frecvente în sport, în special în box sau MMA”, a declarat Nakisa Bidarian, directorul Most Valuable Promotions. „Perioada de recuperare este de patru până la şase săptămâni”, a spus acesta.

Paul era un outsider clar în faţa adversarului său mult mai experimentat şi a încercat să-şi folosească viteza şi jocul de picioare pentru a se feri de loviturile puternice ale britanicului.

Meciul a stârnit critici din cauza diferenţei de greutate şi de experienţă dintre cei doi boxeri.

Paul spune că intenţionează să ia „o pauză” de la box.

„Îmi voi vindeca maxilarul fracturat, mă voi întoarce şi voi lupta cu oameni de greutatea mea. Voi lua o mică pauză. Am muncit din greu timp de şase ani”, a afirmat el.

Editor : B.E.

