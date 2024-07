JO 2024. David Popovici, după semifinala de la 100 m liber: Cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil câştigă mâine

David Popovici a afirmat, marţi, după semifinala de la 100 de metri liber, că în finala de miercuri cel care se va apropia cel mai mult de a fi invincibil şi care nu va avea trac, va lua aurul olimpic în cea mai cunoscută probă.

„Au fost foarte OK semifinalele, şi, cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, adică să mă calific, a fost realizat. Nu am cum să intru fără trac în finala de mâine. Ieri am avut trac, a fost o finală foarte încordată. Toţi eram extrem de agitaţi şi blocaţi în căpăţânile noastre, sunt sigur de asta. Se vede pe faţa lor, se vede la ţarc, se vede pe faţa mea, sunt sigur. Nu suntem invincibili, însă cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil câştigă în ziua aia”, a spus Popovici.

El a afirmat că după aurul olimpic obţinut luni în proba de 200 m liber, a adormit foarte greu şi că va încerca să se odihnească cât de bine poate înaintea finalei de 100 m.

„După seara de ieri am adormit foarte greu. Oricum, m-am culcat târziu, pentru că am avut foarte multe chestii de făcut, masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping, dar m-am odihnit cât de bine am putut. Şi astăzi o să mă odihnesc la fel cât de bine pot şi mâine e ultima cursă de la concursul ăsta. Cine ştie, poate rup. Oricum o să dau tot ce am mai bun şi tocmai de asta nu am cum să fiu dezamăgit dacă nu îmi iese aşa cum poate mă aşteptam eu în capul meu”, a adăugat campionul olimpic.

Înotătorul român David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, cu al cincilea timp din semifinalele desfăşurate marţi seara.

Popovici a fost doar al şaselea după prima lungime de bazin, dar a reuşit să recupereze şi să încheie pe locul secund a doua semifinală, în 47 sec 66/100, devansat de chinezul Zhanle Pan, 47 sec 21/100.

Timpi mai buni decât Popovici au obţinut şi trei înotători din prima semifinală, australianul Kyle Chalmers (47.58), maghiarul Nandor Nemeth (47.61) şi francezul Maxime Grousset (47.63).

În seriile desfăşurate în cursul zilei de marţi, David Popovici a fost înregistrat cu al treilea timp, 47 sec 92/100.

Popovici, care luni seara a cucerit aurul olimpic la 200 metri liber, a fost al şaptelea în finala la 100 m liber în 2021, la JO de la Tokyo, când avea doar 16 ani.

David Popovici a fost recordman mondial la 100 m liber (46 sec 86/100), dar chinezul Zhanle Pan a fost cel care l-a deposedat de acest record (46 sec 80/100), iar sâmbătă, la ştafetă, a stabilit şi un nou record olimpic (46 sec 92/100).

Finala este programată miercuri 31 iulie (23:39).

Editor : Liviu Cojan