JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic

Data actualizării: Data publicării:
Julia Sauter in timpul concursului
Julia Sauter. Foto: Profimedia

Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa la programul scurt.

La 28 de ani, patinatoarea noastră a intrat astăzi pe gheaţă în programul scurt şi a reuşit o evoluţie solidă, care i-a adus calificarea în programul liber, programat joi seară.

„Astăzi, programul scurt mi s-a părut exact ca antrenamentele de acasă. Am intrat pe gheaţă şi mi-am spus: Bine, fă exact ce faci la antrenamente – şi poate chiar puţin mai mult. Dar antrenamentele de aici au fost exact la fel. În această dimineaţă, mă simţeam deja foarte pregătită. De fapt, a trebuit să mă abţin şi să mă concentrez pe prezent, în loc să trăiesc în viitor. Când am aterizat Lutz–toe loop, m-am gândit: Uau, a fost foarte, foarte bine. Am avut o scurtă amintire din Campionatele Europene. Dar ne-am antrenat atât de bine încât loop-ul este din nou solid. Pur şi simplu m-am bucurat să fiu aici. Desigur, a existat o anumită presiune, deoarece ştiam că concurenţa de aici este foarte puternică. Dar mi-am repetat încontinuu că nu mă identific cu faptul că ajung sau nu în finală, pentru că drumul până aici a fost foarte greu — şi acel drum este ceea ce contează cu adevărat. Singurul lucru era că mă simţeam foarte pregătită şi voiam cu adevărat să o demonstrez. Şi acum, în sfârşit, a funcţionat. În acest sezon, programul scurt a fost întotdeauna puţin dificil pentru mine. Şi acum a funcţionat la cea mai importantă competiţie.”, a spus Julia, conform Golden Skate.

Ea spune că prin prezenţa la JO îşi trăieşte visul.

„Sincer, totul a început deja odată cu primirea echipamentului olimpic. Te pregăteşti atât de mult timp şi, când încerci să rămâi în prezent şi să parcurgi paşii necesari pentru a ajunge aici, nu te gândeşti întotdeauna prea mult la viitor. Dar apoi a sosit echipamentul, am călătorit aici pentru prima dată, a fost ceremonia de deschidere – deja era atât de multă energie pozitivă. Ce mă impresionează cu adevărat este modul în care totul funcţionează în culise. Este singura ocazie în care pot trăi această experienţă şi încerc cu adevărat să mă bucur de timpul petrecut aici. Astăzi, soţul meu şi mama mea au fost în arenă, iar asta a fost foarte special”, a spus Julia Sauter.

Editor : Liviu Cojan

