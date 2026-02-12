JO 2026 Milano Cortina. Perechea Laurence Fournier Baudry - Guillaume Cizeron, medalie de aur la proba de dans pe gheaţă

Perechea franceză alcătuită din Laurence Fournier Baudry şi Guillaume Cizeron a câştigat medaliile de aur în proba de dans pe gheaţă, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după programul de dans liber, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Fournier Baudry şi Cizeron, care patinează împreună de numai un an, s-au impus cu 225,82 de puncte, confirmând evoluţia bună din proba de dans ritmic. Reprezentanţii Franţei au impresionat şi în proba de dans liber, în care au evoluat pe coloana sonoră a filmului „The Whale”, relatează Agerpres.

Pentru Cizeron este al doilea titlu olimpic consecutiv, după ce la Beijing, în 2022, a ieşit campion alături de Gabriella Papadakis. Luna trecută, cei doi au câştigat şi titlul european.

Pe locul secund la Milano MSK s-au clasat americanii Madison Chock/Evan Bates, cu 224,39 puncte, podiumul fiind completat de canadienii Piper Gilles/Paul Poirier, cu 217,74 puncte.

Madison Chock şi Evan Bates, soţ şi soţie, sunt tripli campioni mondiali şi au ajutat echipa Statelor Unite să obţină al doilea titlu olimpic consecutiv, duminică. La JO din 2022, americanii s-au clasat pe locul al patrulea.

Editor : Liviu Cojan