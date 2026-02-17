Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.

După ce a trecut prima linia de sosire, patinatoarea şi-a desfăcut costumul portocaliu, dezvăluind o bustieră albă a mărcii Nike, sponsorul său, relatează News.ro.

Un gest deloc anodin, deoarece ar fi în primul rând comercial. Brandul cu logo-ul în formă de virgulă a felicitat-o pe atleta sa pe contul său de Instagram, urmărit de aproape 300 de milioane de persoane, publicând o fotografie cu sărbătorirea ei în bustieră, în loc de costumul integral, cu logo-ul concurentului său Fila (care sponsorizează echipa olandeză de patinaj).

Victoria sa la proba de 1.000 m, urmată de locul al doilea la proba de 500 m, i-au mărit şi mai mult comunitatea deja numeroasă de pe reţelele sociale, cu peste 6 milioane de urmăritori pe Instagram şi 2,7 milioane pe TikTok. Cifre uluitoare, bazate pe performanţele sale sportive, dar mai ales pe relaţia sa foarte mediatizată cu Jake Paul, un influencer american important.

Potrivit unor experţi economici, fiecare postare pe reţelele sale sociale i-ar putea aduce un cent pe abonat, adică aproximativ 60.000 de euro, doar pe Instagram. „Personal, cred că în cazul lui Leerdam suma ar fi mai mare, între 75.000 şi 100.000 de euro”, estimează Frédérique de Laat, fondatoarea agenţiei Branthlete specializată în sportive, în ziarul olandez AD.

Dar sumele explodează în ceea ce priveşte parteneriatele cu marile mărci. „Companiile pot încheia parteneriate mai importante sau pe termen mai lung cu ea”, adaugă Frederique De Laat. „Vedem acest lucru în prezent cu Nike şi Odido. Dar companiile care doresc să colaboreze cu ea vor trebui să plătească sume considerabile.”

Specialista explică că a evaluat aceste sume după ce, într-o zi, l-a contactat agentul lui Jutta Leerdam pentru unul dintre clienţii săi. „Era vorba de sute de mii de dolari. Iar în cazul Nike, probabil că suma depăşeşte un milion, presupun”, estimează ea.

Producătorul de echipamente sportive nu este singurul care a profitat de succesul lui Leerdam la Jocurile Olimpice. Brandul Hema, lanţul de magazine olandez specializat în articole de uz casnic ieftine, a profitat de imaginea machiajului care îi curgea pe faţă odată cu lacrimile după câştigarea medalii olimpice. „Rezistent la apă, chiar şi la lacrimile de bucurie”, a scris marca pentru a-şi promova un rimel.

