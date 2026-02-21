Poloneza Kamila Sellier, care a participat vineri la sferturile de finală ale probei de 1500 m short-track la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a fost victima unui accident grav, fiind lovită în faţă de lama patinei unei alte concurente şi a trebuit să fie evacuată pe targă.

În timpul celui de-al şaselea sfert de finală, la cinci ture de sosire, patinatoarea de 25 de ani a căzut într-o curbă şi a fost lovită accidental cu patina în ochiul stâng, relatează News.ro.

Cursa a fost imediat întreruptă până când Sellier a fost evacuată pe o targă, iar americanca Kristen Santos-Griswold, considerată responsabilă pentru accident, a fost descalificată. Cursa a fost reluată cu cele patru concurente rămase în competiţie, printre care şi vedeta italiană Arianna Fontana.

Kamila Sellier, pe targă. Foto: Profimedia

Sâmbătă, poloneza se află încă în spital, dar starea ei de sănătate este stabilă, potrivit informaţiilor din presa italiană. Deşi se temea că ar fi putut fi ceva grav, miraculos, ochiul ei nu a fost= afectat, anunţă federaţia poloneză, în ciuda unei tăieturi mari.

Cu toate acestea, ea ar fi suferit o intervenţie chirurgicală pentru a evalua gravitatea leziunii (şi în special a unei posibile fracturi osoase).

Potrivit unui jurnalist al postului polonez TVP Sport, citat de Le Parisien, Sellier ar putea fi victima unei „fracturi a osului pometului”. Aceasta ar trebui să rămână încă câteva zile sub observaţie la spital.

