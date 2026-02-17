Live TV

JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane

Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina.

Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la mai mult dacă în prima manşă nu ar fi fost cronometraţi cu al zecelea timp.

Românii au fost înregistraţi cu timpul cumulat de 3 min 42 sec 37/100, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin. Tentea şi Iordache au depăşit locul al şaselea ocupat de aceiaşi doi sănieri în 1994, la Lillehammer.

Podiumul a fost integral german, medaliile de aur revenind echipajului Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, în 3 min 39 sec 70/100, argintul a fost câştigat de Francesco Friedrich şi Alexander Schuller, în 3 min 41 sec 04/100, în timp ce bronzul a fost obţinut de Adam Ammour şi Alexander Schaller, în 3 min 41 sec 52/100.

Friedrich a cucerit aurul la bob-2 şi bob-4 în 2018 şi 2022, iar Lochner a luat argint în urmă cu patru ani, în timp ce restul şi-au făcut debutul olimpic la Cortina.

Pe locul al şaptelea s-a clasat echipajul italian alcătuit din Patrick Baumgartner şi Robert Mircea (născut la Constanţa), în 3 min 42 sec 67/100.

