Live TV

La 3 luni după căzătura gravă de la JO Milano-Cortina și mai multe operații, Lindsey Vonn a mers fără cârje la Met Gala

Data actualizării: Data publicării:
lindsay vonn la met gala
Lindsay Vonn. Foto: Profimedia

Reabilitarea continuă pentru Lindsey Vonn, care a apărut fără cârje luni seară la Met Gala din New York, la doar trei luni după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, care a necesitat multiple operaţii la piciorul stâng.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Invitată luni seară la Gala Met de la New York, care, ca în fiecare an, a găzduit numeroase personalităţi sportive, Lindsey Vonn a putut participa fără cârje. Un mic miracol pentru schioarea în vârstă de 41 de ani, grav accidentată în urma unei căzături în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina din februarie, şi care distribuise imagini cu „primii paşi” cu câteva ore mai devreme pe reţelele sale de socializare, pe holul hotelului său, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întoarsă în Statele Unite la mijlocul lunii februarie, după multiple operaţii la piciorul stâng, campioana olimpică la coborâre din 2010 a dezvăluit că a evitat amputarea datorită chirurgului echipei americane, Dr. Tom Hackett.

Nu a exclus o revenire la competiţie, după ce a ieşit din retragere în 2024, după o pauză de cinci ani, cu scopul de a participa la Jocurile Olimpice.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a "scăpat" pe internet
Digi Sport
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a "scăpat" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump spune că Iranul „joacă la cacealma” și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
grafica inteligenta artificiala
Noile modele AI vor fi testate înainte de lansare în SUA. Administrația Trump încheie acorduri cu Google, Microsoft și xAI
von der leyen si trump
Prima reacție a Ursulei von der Leyen la amenințarea lui Trump: UE este „pregătită pentru orice scenariu”
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Donald Trump și Xi Jinping
SUA roagă China să intervină pe lângă Iran să deschidă Strâmtoarea Ormuz. „Haideţi să vedem cum îşi intensifică acţiunile”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale...
George Simion
George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este...
Ultimele știri
Lavrov și Rubio „şi-au potrivit ceasurile asupra situaţiei internaţionale şi relaţiilor ruso-americane" într-o discuție telefonică
Controversă politică în Franța, după reduceri de un miliard de euro la televiziunea și radioul publice și apeluri la reformă
Un deţinut care a evadat de la Penitenciarul Craiova a fost împuşcat mortal de poliţişti, după ce nu s-a supus somaţiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ce mașină de lux și-a achiziționat David Miculescu. Fotbalistul lui FCSB a cheltuit peste 100.000 de euro
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...