La 3 luni după căzătura gravă de la JO Milano-Cortina și mai multe operații, Lindsey Vonn a mers fără cârje la Met Gala

Reabilitarea continuă pentru Lindsey Vonn, care a apărut fără cârje luni seară la Met Gala din New York, la doar trei luni după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, care a necesitat multiple operaţii la piciorul stâng.

Invitată luni seară la Gala Met de la New York, care, ca în fiecare an, a găzduit numeroase personalităţi sportive, Lindsey Vonn a putut participa fără cârje. Un mic miracol pentru schioarea în vârstă de 41 de ani, grav accidentată în urma unei căzături în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina din februarie, şi care distribuise imagini cu „primii paşi” cu câteva ore mai devreme pe reţelele sale de socializare, pe holul hotelului său, scrie News.ro.

Întoarsă în Statele Unite la mijlocul lunii februarie, după multiple operaţii la piciorul stâng, campioana olimpică la coborâre din 2010 a dezvăluit că a evitat amputarea datorită chirurgului echipei americane, Dr. Tom Hackett.

Nu a exclus o revenire la competiţie, după ce a ieşit din retragere în 2024, după o pauză de cinci ani, cu scopul de a participa la Jocurile Olimpice.

