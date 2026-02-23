Lyndsey Vonn a fost externată. Cât va dura până când oasele i se vor vindeca

Schioarea americană Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca.

„În sfârșit, am ieșit din spital! După aproape 2 săptămâni în care am stat întinsă pe un pat de spital, aproape complet imobilizată, sunt în sfârșit suficient de bine încât să mă mut la un hotel. Nu este încă „acasă”, dar e un pas uriaș!

Sper că am explicat destul de bine ce accidentare am. Nu sunt medic, așa că, dacă nu explic ceva perfect, vă rog să mă iertați. Când s-a produs accidentarea, situația a fost grea în multe privințe, dar în cele din urmă, totul a fost readus sub control.

Acum mă voi concentra pe recuperare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an până când toate oasele se vor vindeca, iar apoi voi decide dacă vreau să scot tot metalul sau nu, ca ulterior să intru din nou în operație pentru a-mi reface, în sfârșit, ligamentul încrucișat anterior (ACL).

Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Cel puțin am ieșit din spital", a scris Lyndsey Vonn.

Vineri, ea a anunţat că a fost din nou operată la piciorul stâng.

Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia.

Vonn încerca să câştige o medalie la schi alpin la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la vârsta de 41 de ani, cu o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng şi o proteză parţială din titan la genunchiul drept. Dar s-a agăţat de o poartă la 13 secunde după start, ceea ce a dus la o căzătură extrem de dură.

