Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba de 100 de metri liber la Campionatul European de la Paris

David Popovici este din nou campion european la proba de 100 de metri liber, câștigând titlul cu 46.56 secunde, un nou record al competiției. Sportivul român câștigă pentru a treia oară consecutiv titlul european la această probă.

Multiplul campion David Popovici a câştigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluţie perfectă în finala ediţiei din acest an a competiţiei, la Paris, şi a stabilit un nou record al competiţiei.

În finală, marele rival al românului, rusul Egor Kornev, s-a clasat pe locul doi, cu timpul 46.74. Pe a treia treaptă a podiumului urcă Kristof Milak, din Ungaria (46.87).

Rusul Egor Kornev, un mare rival al lui David, a fost lider în trei sferturi din cursă. După ce a văzut că a câștigat iar aurul, de această dată într-o manieră interzisă cardiacilor, David Popovici a zâmbit privind spre tabelă și a făcut un gest din degete, prin care a ilustrat cât de strâns a fost finalul și cât de aproape a fost de recordul mondial, scrie Digi Sport.

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În serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, iar în semifinale cronometrul s-a oprit la 46.72, record al competiţiei până miercuri, când l-a îmbunătăţit. De fiecare dată, a fost cel mai bun timp din faza respectivă.

Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câştigă trei titluri europene consecutiv la 100 m liber, după Aleksandr Popov.

David Popovici a câştigat prima dată titlul european la 100 m liber în 2022, la Roma, când a stabilit atunci recordul mondial cu 46,86 secunde. În 2024, la Belgrad, a câştigat aurul european cu timpul 46,88 secunde.

Popovici poate scrie şi mai multă istorie la Paris, în acest an. El va concura şi la 200 m liber, probă în care a câştigat de asemenea aurul la cele două ediţii precedente.

Editor : Liviu Cojan