Live TV

Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba de 100 de metri liber la Campionatul European de la Paris

Data actualizării: Data publicării:
david popovici, bucuros dupa cursa
David Popovici. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

David Popovici este din nou campion european la proba de 100 de metri liber, câștigând titlul cu 46.56 secunde, un nou record al competiției. Sportivul român câștigă pentru a treia oară consecutiv titlul european la această probă.

Multiplul campion David Popovici a câştigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluţie perfectă în finala ediţiei din acest an a competiţiei, la Paris, şi a stabilit un nou record al competiţiei.

În finală, marele rival al românului, rusul Egor Kornev, s-a clasat pe locul doi, cu timpul 46.74. Pe a treia treaptă a podiumului urcă Kristof Milak, din Ungaria (46.87).

Rusul Egor Kornev, un mare rival al lui David, a fost lider în trei sferturi din cursă. După ce a văzut că a câștigat iar aurul, de această dată într-o manieră interzisă cardiacilor, David Popovici a zâmbit privind spre tabelă și a făcut un gest din degete, prin care a ilustrat cât de strâns a fost finalul și cât de aproape a fost de recordul mondial, scrie Digi Sport.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, iar în semifinale cronometrul s-a oprit la 46.72, record al competiţiei până miercuri, când l-a îmbunătăţit. De fiecare dată, a fost cel mai bun timp din faza respectivă.

Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câştigă trei titluri europene consecutiv la 100 m liber, după Aleksandr Popov.

David Popovici a câştigat prima dată titlul european la 100 m liber în 2022, la Roma, când a stabilit atunci recordul mondial cu 46,86 secunde. În 2024, la Belgrad, a câştigat aurul european cu timpul 46,88 secunde.

Popovici poate scrie şi mai multă istorie la Paris, în acest an. El va concura şi la 200 m liber, probă în care a câştigat de asemenea aurul la cele două ediţii precedente.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
A început eclipsa de Soare 2026. Din ce orașe poate fi observat fenomenul. Digi24.ro...
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Digi Sport
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paul Philippe al României.
Extrădarea fugarului Paul de România ar putea fi amânată. Cum încearcă să obțină câștig de cauză în instanțele franceze
david popovici saritura bazin profimedia-1122379463
David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri cu record al competiției, a patra performanță din toate timpurile
Centrală nucleară Franța Gravelines
Meduzele au oprit trei reactoare ale unei centrale nucleare franceze. „Ne-am adaptat preventiv evoluției situației”
profimedia-1026500015
Campionatul European de nataţie: David Popovici a obținut cel mai bun timp din serii și este în semifinale
incendiu de vegetație în Franța
Aproape 70% din teritoriul Franţei este vizat de resticţii privind utilizarea apei. Ședință de criză a guvernului de la Paris
Recomandările redacţiei
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
2026-02-04-9711
Sindicatele din educaţie resping „categoric” propunerile din legea...
Steaguri România - UE - NATO
Aliații NATO condamnă dur Rusia și califică încălcările spațiului...
Ultimele știri
Un fost adjunct al ministrului Justiției din Polonia, căutat pentru corupție, a fugit în Transnistria. Anterior se refugiase în Ungaria
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
TVR s-a ţinut de cuvânt: aurul lui David Popovici la 100 metri, FĂRĂ reclame, la sesizarea Fanatik, după ce...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma și semnează cu FCSB un contract cum rar se vede! ”N-am mai auzit” / ”Mă surprinde”
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”