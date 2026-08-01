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Noi medalii pentru România la Europenele de Canotaj: argint pentru echipajul masculin de patru rame și bronz la patru vâsle feminin

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Italy Rowing European Championships
Campionatul European de Canotaj de la Varese, Italia, 2026 Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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După cele două medalii de aur cucerite la dublu rame feminin și masculin, sportivii români au cucerit sâmbătă alte două medalii, de argint, la proba de patru rame masculin, respectiv bronz la patru vâsle feminin, în cadrul Campionatului European de Canotaj de la Varesse, din Italia, informează Agerpres.

Echipajul masculin de patru rame, compus din Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă, a obţinut argintul, cu timpul de 05 min 44 sec 13 sutimi, devansat de Marea Britanie (05:43.38).

România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu, Iulia-Liliana Bălăucă) a câştigat doar medaliile de bronz la patru vâsle feminin, cu timpul de 06 min 14 sec 40/100, deşi a dominat trei sferturi din cursă. Pe primele locuri s-au clasat Elveţia (06:12.17) şi Germania (06:12.85).

Alte trei echipaje au fost în imediata apropiere a podiumului, două ratând bronzul pentru sutimi de secundă.

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au ocupat locul patru, cu timpul de 06 min 10 sec 56/100. Victoria a revenit Serbiei (06:04.45), urmată de Spania (06:06.22) şi Croaţia (06:08.35).

La patru rame feminin, România (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel) a terminat pe patru, în 06 min 25 sec 52/100, la doar 26 de secunde de bronz. Marea Britanie s-a clasat pe primul loc (06:23.03), urmată de Germania (06:24.65) şi Rusia (06:25.26).

La patru vâsle masculin, România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) a fost a patra, în 05 min 40 sec 64/100, la doar 24/100 de bronz. Germania a câştigat cursa (05:37.21), urmată de Polonia (05:38.24) şi Croaţia (05:40.40).

Mihai Chiruţă s-a calificat în finala probei de schif simplu masculin, după ce a câştigat semifinala a doua (06:46.30). Bianca Ifteni, campioană mondială Under-23, a ocupat locul al cincilea (07:32.76) în a doua semifinală la feminin, urmând să evolueze în Finala B.

Editor : B.E.

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