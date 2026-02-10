Live TV

„Nu am regrete”. Primul mesaj al schioarei Lindsey Vonn, după accidentul grav de la Jocurile Olimpice, în care și-a fracturat tibia

APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Lindsey Vonn, din Statele Unite, se accidentează în timpul unei curse de schi alpin feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, la Cortina d'Ampezzo, Italia, duminică, 8 februarie 2026. Foto: Profimedia

Lindsey Vonn a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a suferit o fractură complexă de tibie „care va necesita mai multe intervenții chirurgicale pentru a fi reparată corect”, în contextul în care speranțele sale olimpice s-au spulberat într-un accident grav, potrivit The Guardian.

Americanca a căzut la începutul cursei sale de coborâre în proba feminină de schi alpin de duminică. Strigătele ei de durere au putut fi auzite clar în transmisiunea televizată, iar spectatorii și sportivii au fost vizibil afectați. Vonn a fost transportată cu elicopterul la spital.

Ea concura duminică, în timp ce se confrunta cu o ruptură de ligament încrucișat anterior (LIA) pe care o suferise cu o săptămână mai devreme.

„Eram pur și simplu cu 12 centimetri prea încordată pe linia de sosire când brațul meu drept s-a agățat de interiorul porții, răsucindu-mă și provocând accidentul. Ligamentul încrucișat anterior și accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul”, a scris ea într-o postare pe Instagram, luni.

Vonn a adăugat că „nu regretă” decizia ei de a concura. „Faptul că știu că am stat acolo având o șansă să câștig a fost o victorie în sine. Știam, de asemenea, că cursele reprezintă un risc. A fost întotdeauna și va fi întotdeauna un sport incredibil de periculos”, a scris ea.

Unii utilizatori de pe rețelele sociale au spus că nu ar fi trebuit să concureze la doar o săptămână după ce s-a accidentat la genunchi. Cu toate acestea, cei care cunosc riscurile schiului au susținut cel mai bine decizia lui Vonn.

„Oamenii care nu știu schi de curse nu înțeleg cu adevărat ce s-a întâmplat ieri”, a declarat luni Keely Cashman, coechipiera lui Vonn din SUA. „Și-a agățat brațul de poartă, ceea ce a răsucit-o. Mergea probabil cu 110 km/h, iar asta îți răsucește corpul.”

Cashman, care a suferit ea însăși un accident grav în urmă cu cinci ani, a spus că accidentul lui Vonn „nu a avut nicio legătură cu ligamentul încrucișat anterior, nicio legătură cu genunchiul” și că oamenii care cred altfel „greșesc total”.

„Cred că mulți oameni ridiculizează asta și mulți oameni nu [știu] ce se întâmplă”, a adăugat Cashman.

Vonn se afla în mijlocul unei reveniri remarcabile, revenind după o retragere de șase ani în 2025, în urma unei operații de înlocuire a genunchiului. Existau îndoieli că sportiva în vârstă de 41 de ani ar putea concura din nou la cel mai înalt nivel, dar a ajuns pe podium în toate cele cinci curse de coborâre din Cupa Mondială la care a participat în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice, inclusiv două victorii. Cu toate acestea, accidentul de la sfârșitul lunii ianuarie, care i-a rupt ligamentul încrucișat anterior, a pus la îndoială faptul că își risca viața în încercarea de a câștiga a doua medalie de aur olimpică.

Italianca Federica Brignone, dublă campioană mondială, a respins aceste critici. „Este alegerea ei”, a spus Brignone. „Dacă e vorba de corpul tău, atunci tu decizi ce să faci, dacă să concurezi sau nu. Nu depinde de alții. Doar de tine.”

Un alt coechipier american al lui Vonn, specialistul în coborâre Kyle Negomir, nu a avut nici el o problemă cu decizia ei de a încerca să repete performanța obținută cu medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2010.

„Lindsey este o femeie matură și cea mai bună schioare de viteză care a practicat vreodată acest sport. Dacă a luat decizia, cred că ar trebui absolut să i se permită să își asume acest risc”, a spus Negomir. „Evident, este suficient de bună pentru a fi capabilă să reușească.”

Totuși, tatăl ei, care a schiat el însuși la nivel competitiv, a spus că el crede că ar trebui să se retragă din curse.

„Are 41 de ani și acesta este sfârșitul carierei ei”, a declarat Alan Kildow pentru Associated Press, luni. „Nu vor mai exista curse de schi pentru Lindsey Vonn, atât timp cât voi avea ceva de spus în legătură cu asta.”

