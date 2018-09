O nouă aventură pentru Avram Iancu: Traversarea Mării Negre, de la Sulina la Istanbul

Avram Iancu, bărbatul care a traversat înot Canalul Mânecii acum doi ani, a plecat într-o nouă aventură. Şi-a propus un obiectiv mai îndrăzneţ: traversarea Mării Negre, de la Sulina la Istanbul, în 50 de zile. A pornit pe 2 septembrie de la kilometrul zero al Dunării şi va străbate cei 630 de km, până în Turcia, înot, fără costum de neopren. Vineri a traversat Portul Midia şi spune că a fost destul de dificil, din cauza valurilor mari. Sâmbătă continuă provocarea la ţărmul mării Negre, până în Portul Tomis.

Avram Iancu, înotător: Până acum am reusit să fac o medie de 14-15 km pe zi. Mă trezesc dimineaţa devreme, mâncăm, evident, ce avem acolo, în caiac. A fost o perioadă în care am străbătut o distanţă în sălbăticie, adcă pot să spun aşa, am dormit foarte mult la cort, după care, bineînţeles, mă arunc în apă şi înot reprize de 2-3-4 ore, depinde de cum arată configuraţia ţărmului. Şi înot, astfel, până seara, când pic rupt de istoveală.

Etichete:

,

,