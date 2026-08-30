O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Echipajul feminin de 8 plus 1 a stabilit și un record mondial

Echipajul feminin al României de 8+1 a câştigat aurul mondial, duminică, la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam, reuşind totodată şi un record mondial.

Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu au încheiat cursa cu timpul 05:51.88, record mondial. Sportivele tricolore au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa şi au trecut primele linia de sosire.

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Pentru Simona Radiş este al doilea aur de la actuala ediţie, după cel obţinut vineri alături de Adriana Adam, la dublu vâsle.

De la ora 16:08, are loc la Amsterdam finala la 8+1 mixt, cu echipajul românesc Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu (finala A).

Editor : A.P.