Live TV

O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Echipajul feminin de 8 plus 1 a stabilit și un record mondial

Data actualizării: Data publicării:
romania canotaj
O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Foto: Federatia Romana de Canotaj
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipajul feminin al României de 8+1 a câştigat aurul mondial, duminică, la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam, reuşind totodată şi un record mondial.

Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu au încheiat cursa cu timpul 05:51.88, record mondial. Sportivele tricolore au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa şi au trecut primele linia de sosire.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru Simona Radiş este al doilea aur de la actuala ediţie, după cel obţinut vineri alături de Adriana Adam, la dublu vâsle.

De la ora 16:08, are loc la Amsterdam finala la 8+1 mixt, cu echipajul românesc Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu (finala A).

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
2
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
3
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine va prelua...
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Digi Sport
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
canotaj ro
Echipa României a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj, la dublu vâsle
canotaj
România a obținut locul 1 pe naţiuni la Campionatele Mondiale de canotaj U19, cu 6 medalii câștigate
canotaj
România a obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19
Italy Rowing European Championships
Noi medalii pentru România la Europenele de Canotaj: argint pentru echipajul masculin de patru rame și bronz la patru vâsle feminin
Italy Rowing European Championships
Aur pentru România la Campionatele Europene de Canotaj: echipajele feminin și masculin de dublu rame s-au impus la Varese
Recomandările redacţiei
feribot rasturnat
Naufragiu în largul Ciprului: cel puțin șase morți după ce un feribot...
madalin hodor
Mădălin Hodor (CNSAS), replică pentru Nicușor Dan: Crimele Revoluției...
simion aur inquam george calin
AUR vrea schimbarea Constituției: „Un preşedinte nu poate ţine o ţară...
dunare
Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea...
Ultimele știri
Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment
„Nu NATO! Să dăm o şansă păcii!” Aproximativ o mie de elvețieni s-au adunat la Berna pentru apărarea unei neutralităţi stricte
Doi bicicliști, loviți de o mașină în timpul unei competiții în București. Unul dintre ei a ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de...
Fanatik.ro
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
Ce nu ai voie să faci în parcarea supermarketului. Amenda de 10.000 de lei de care puţini şoferi au habar
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
EI sunt singurii trei oameni din lume care nu au nevoie de pașaport pentru a călători. De ce lor nu li se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja