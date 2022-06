oameniiDIGI au alergat, pe 18 iunie, în cadrul DHL Carpathian Marathon 2022, ediția a XI-a

Sâmbătă, 18 iunie, #oameniiDIGI s-au alăturat unei noi mișcări pentru lume și au alergat în cadrul evenimentului caritabil DHL Carpathian Marathon 2022, ediția a XI-a. Prin acest parteneriat, DIGI și DHL România au mobilizat pasionații de sport pentru o misiune comună: sprijinirea sportivilor din Comitetul Național Paralimpic Român.

Colegi din toată țara (București, Constanța, Iași, Brașov, Argeș, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Bacău) au acceptat provocarea lansată de DHL România, aceea de a depăși bariere într-un maraton de nivel olimpic, și au fost campioni pentru campionii paralimpici. Taxele de participare acoperite de DIGI pentru alergători au fost direcționate către Comitetul Național Paralimpic Român, în vederea pregătirii sportivilor. Evenimentul a fost dedicat atât participanţilor competitivi, cât şi alergătorilor începători, oferind formate individuale şi de ştafetă, iar alergătorii montani s-au bucurat de explorarea uneia dintre ultimele regiuni sălbatice din Europa, inima Munților Carpați. La finalul unui nou proiect social, de solidaritate pentru #sănătate, mulțumirile noastre merg către toți cei implicați, care au ales să alerge pentru această cauză.

„Competiția de la Cheile Grădiștei nu era în calendarul personal acum o lună, însă când a fost transmisă invitația pentru posibilitatea de a participa, am spus DA fără să stau prea mult pe gânduri. Atmosfera creată de alergători, de voluntarii Salvamont și chiar de localnici a făcut această cursă „mai suportabilă" de-a lungul celor aproape șase ore de efort. Întâlnirea cu colegii din departamentele vecine a fost plăcută, mai ales să văd că suntem destui oameni cu aceleași pasiuni: drumeții montane, alergări pe asfalt sau montane etc. Și, bineînțeles, am stabilit să facem din ieșirile acestea o obișnuință”, a declarat Gabriel Bogasiu, angajat al Grupului DIGI.

DIGI încurajează societatea să adopte un stil de viață sănătos și activ, prin implicarea angajaților în proiecte care promovează mișcarea, starea de bine, contribuind, de asemenea, la cultivarea sentimentului de apartenenţă în rândul comunităților.

„Alergarea montană în inima Carpaţilor a fost o experienţă unică pentru mine, mai ales că a fost primul semimaraton montan. După doi ani fără participare la astfel de evenimente, nu credeam că o să mai am ocazia să-mi încarc bateriile cu acest tip de energie, să mai văd atât de mulți oameni în același loc, cu aceeași dragoste pentru mișcare și poftă de alergare. Cred că oamenii DIGI pot forma echipe frumoase în orice domeniu și cred că avem, cu toții, nevoie să ne relaxăm prin mișcare”, a adăugat Rocsana-Nona Ion, angajată a Grupului DIGI.

Despre experiența maratonului montan organizat de DHL România a vorbit și Andrei Ciubotaru, angajat al Grupului, pentru care alergarea de sâmbătă a fost ca o terapie: „Trebuie să recunosc că, deși cochetez cu alergarea montană de ani buni, nu știam de existența acestui eveniment. Mi-am spus că este o ocazie de neratat și am acceptat provocarea. M-am bucurat de natură și am beneficiat de organizarea exemplară a traseului, primind suportul voluntarilor de fiecare dată când a fost nevoie. Le mulțumesc tuturor pe această cale. I-am cunoscut pe o parte dintre campionii paralimpici și pe colegii alergători. Una peste alta, a fost un eveniment reușit, am cunoscut oameni minunați cu aceleași valori și am rămas cu dorința de a repeta experiența, considerând-o un bun început”.