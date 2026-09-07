Live TV

Video Pilotul Ollie Millroy, salvat din maşina în flăcări la GT China: Cum a devenit Loek Hartog eroul cursei de la Shanghai

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-09-07 111312
Foto: captură video x.com
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Maşina a „continuat să ardă mai mult de un minut”

Pilotul britanic Ollie Millroy i-a mulţumit „supereroului” său, Leok Hartog, care l-a scos din maşina sa în flăcări după un accident teribil survenit în timpul unei curse din cadrul campionatului GT din China. „Sunt încă în viaţă în seara aceasta datorită unui singur om”, a scris Millroy pe Instagram, potrivit News.ro.

Ferrari-ul britanicului în vârstă de 36 de ani a luat foc în urma unui accident în lanţ impresionant, în care au fost implicate trei maşini, sâmbătă, pe circuitul internaţional din Shanghai.

„Loek Hartog a oprit imediat, fără să fie niciun comisar de pistă sau pompier în apropiere, şi şi-a riscat propria viaţă pentru a mă scoate din maşină”, a povestit acesta.

Olandezul a găsit repede un extinctor şi a fost primul care s-a repezit să stingă flăcările care învăluiau habitaclul distrus al adversarului său. „Nu-mi amintesc nimic (...) dar îmi voi aminti de acest incredibil act de curaj pentru tot restul vieţii”, a spus Millroy.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Într-o zi, le voi povesti această întâmplare celor trei copii ai noştri, iar Loek va fi cel mai mare super-erou din istorie şi în ochii lor”, a continuat englezul, care spune că are cinci coaste şi o claviculă rupte, o mână şi un deget fracturate, precum şi o contuzie pulmonară.

Adversarul său, în vârstă de 23 de ani, care l-a vizitat la spital, a vorbit cu umilinţă despre această operaţiune de salvare. „A fost îngrozitor şi au fost momente în care nu ştiam dacă voi reuşi să-l scot pe Ollie”, a povestit el într-o postare pe reţelele sociale. „Dar nu contează ce am făcut eu. Sunt sigur că mulţi oameni ar fi reacţionat exact la fel în locul meu”, a spus el, afirmând că „cel mai important este că Ollie se simte bine”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Maşina a „continuat să ardă mai mult de un minut”

Echipa acestuia, AAI Motorsport, a anunţat că „nu va mai participa la nicio cursă organizată de China GT”, într-un comunicat în care critica aspru măsurile de siguranţă de pe circuit.

Echipa a subliniat că maşina pilotului său „a continuat să ardă mai mult de un minut” după accident şi că „nu s-a observat nicio operaţiune de stingere a incendiului sau de salvare în timp util”. „Ne cerem scuze sincere pentru acest accident, precum şi pentru şocul şi suferinţa pe care le-a provocat”, a declarat comitetul de organizare al Campionatului China GT într-un comunicat publicat pe platforma Weibo.

„Vom efectua o analiză şi o anchetă amănunţite cu privire la acest accident şi vom elabora planuri mai cuprinzătoare pentru a remedia orice lacună”, a asigurat sursa respectivă, urându-le lui Millroy şi celorlalţi piloţi implicaţi „înscăpare rapidă”. „Comitetul îşi exprimă, de asemenea, profunda recunoştinţă şi respectul profund faţă de Loek Hartog, care a fost primul pilot care a ajuns la locul accidentului şi a acordat ajutor”, a adăugat aceasta.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Steve Witkoff și Jared Kushner
5
Putin i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Atacurile dintre Moscova și Kiev au...
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grafica cu sateliti care se ciocnesc in spatiu
SUA și China se pregătesc pentru un posibil război în spațiu. Sateliți „vânători” și arme orbitale, în centrul noii curse
Coffins
Zece sicrie pentru industria Europei. Protest anunțat la Bruxelles după un avertisment privind 300.000 de locuri de muncă
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov participă la o reuniune la Caracas, Venezuela, pe 20 iulie 2019.
Moscova nu exclude posibilitatea unui summit trilateral între președinții Rusiei, SUA și Chinei. Ce spune adjunctul lui Lavrov
793626450_4555699388090743_2983921567002137615_n
Acord între Parchetul European și Procuratura Supremă a Chinei pentru consolidarea cooperării
Xi Jinping
Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”
Recomandările redacţiei
contor
Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA văd „progrese” în negocierile de pace. Rusia și Ucraina rămân...
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.
Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după...
Friedrich Merz.
Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice...
Ultimele știri
Nicușor Dan, declarații după vizita la o școală din Curcani
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Scumpirea energiei anunțată de Hidroelectrica ar putea fi urmată de alți furnizori. Chisăliță: „Scenariul de 10-15% rămâne plauzibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii sunt favoritele astrelor pe 7 septembrie 2026. Pentru una dintre ele se schimbă situația financiară
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. Fosta solistă Class s-a retras din lumina reflectoarelor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”