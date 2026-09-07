Pilotul britanic Ollie Millroy i-a mulţumit „supereroului” său, Leok Hartog, care l-a scos din maşina sa în flăcări după un accident teribil survenit în timpul unei curse din cadrul campionatului GT din China. „Sunt încă în viaţă în seara aceasta datorită unui singur om”, a scris Millroy pe Instagram, potrivit News.ro.

Ferrari-ul britanicului în vârstă de 36 de ani a luat foc în urma unui accident în lanţ impresionant, în care au fost implicate trei maşini, sâmbătă, pe circuitul internaţional din Shanghai.

„Loek Hartog a oprit imediat, fără să fie niciun comisar de pistă sau pompier în apropiere, şi şi-a riscat propria viaţă pentru a mă scoate din maşină”, a povestit acesta.

Olandezul a găsit repede un extinctor şi a fost primul care s-a repezit să stingă flăcările care învăluiau habitaclul distrus al adversarului său. „Nu-mi amintesc nimic (...) dar îmi voi aminti de acest incredibil act de curaj pentru tot restul vieţii”, a spus Millroy.

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„Într-o zi, le voi povesti această întâmplare celor trei copii ai noştri, iar Loek va fi cel mai mare super-erou din istorie şi în ochii lor”, a continuat englezul, care spune că are cinci coaste şi o claviculă rupte, o mână şi un deget fracturate, precum şi o contuzie pulmonară.

Adversarul său, în vârstă de 23 de ani, care l-a vizitat la spital, a vorbit cu umilinţă despre această operaţiune de salvare. „A fost îngrozitor şi au fost momente în care nu ştiam dacă voi reuşi să-l scot pe Ollie”, a povestit el într-o postare pe reţelele sociale. „Dar nu contează ce am făcut eu. Sunt sigur că mulţi oameni ar fi reacţionat exact la fel în locul meu”, a spus el, afirmând că „cel mai important este că Ollie se simte bine”.

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Maşina a „continuat să ardă mai mult de un minut”

Echipa acestuia, AAI Motorsport, a anunţat că „nu va mai participa la nicio cursă organizată de China GT”, într-un comunicat în care critica aspru măsurile de siguranţă de pe circuit.

Echipa a subliniat că maşina pilotului său „a continuat să ardă mai mult de un minut” după accident şi că „nu s-a observat nicio operaţiune de stingere a incendiului sau de salvare în timp util”. „Ne cerem scuze sincere pentru acest accident, precum şi pentru şocul şi suferinţa pe care le-a provocat”, a declarat comitetul de organizare al Campionatului China GT într-un comunicat publicat pe platforma Weibo.

„Vom efectua o analiză şi o anchetă amănunţite cu privire la acest accident şi vom elabora planuri mai cuprinzătoare pentru a remedia orice lacună”, a asigurat sursa respectivă, urându-le lui Millroy şi celorlalţi piloţi implicaţi „înscăpare rapidă”. „Comitetul îşi exprimă, de asemenea, profunda recunoştinţă şi respectul profund faţă de Loek Hartog, care a fost primul pilot care a ajuns la locul accidentului şi a acordat ajutor”, a adăugat aceasta.

Editor : B.E.