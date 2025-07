Imediat după ce a câștigat cursa de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, David Popovici a spus că este foarte fericit și a mărturisit ce tactică a abordat ca să-și perfecționeze înotul. Superstarul natației a intrat în istorie drept primul sportiv care câștigă de două ori titlul de campion mondial la 100 de metri liber și 200 de metri liber.

„În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, e atât de simplu! Iar legat de cursă, cât timp sunt delimitat de adversarii mei pe culoar, îmi imaginez că sunt singur și fac ce m-am pregătit să fac.

M-am îmbunătățit foarte mult față de anul trecut și am făcut-o atât la 200, cât și la 100 de metri. Am îmbunătățit înotul pe sub apă. A funcționat această tactică. Sunt foarte fericit să fiu în această competiție”, a declarat David Popovici, la finalul cursei care i-a adus aurul mondial la 100 de metri liber, potrivit TVR.

Popovici a încheiat finala cu timpul de 46,51 secunde și a reuşit să stabilească un nou record al competiţiei şi un nou record european la 100 metri. El a fost la doar 11/100 de recordul mondial al probei (46 sec 40/100), stabilit de chinezul Zhanle Pan la JO 2024.

Pe locul doi s-a clasat americanul Jack Alexy, cu 46,92 secunde, urmat de australianul Kyle Chalmers, pe locul al treilea, cu 47,17 secunde.

Românul, medaliat cu bronz la 100 m liber la JO de la Paris, intrase în finală cu al doilea timp din semifinale (46 sec 84/100), iar în serii fusese cel mai rapid (47 sec 41/100).

David Popovici a mai câștigat acest titlu, de campion mondial la 100 m liber, la Campionatele Mondiale din 2022, de la Budapesta.

În Singapore, Popovici a câştigat deja, marţi, aurul la 200 m liber.

David Popovici este primul înotător din istorie care face de două ori dubla 100 m liber - 200 m liber la Campionatele Mondiale, după cea din 2022, de la Budapesta.

Editor : Ș.R.