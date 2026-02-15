Live TV

Record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă: „Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv din toate timpurile

Data publicării:
Johannes Klaebo
Norvegianul Johannes Klaebo şi-a consolidat palmaresul duminică, el câştigând a noua medalie de aur olimpică la schi fond Foto: Profimedia

Norvegianul Johannes Klaebo şi-a consolidat palmaresul duminică, el câştigând a noua medalie de aur olimpică la schi fond şi devenind cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile, relatează Reuters.

Norvegia a câştigat aurul la schi fond ştafetă 4 x 7,5 km masculin.

Cele nouă medalii de aur îl plasează în faţa conaţionalilor şi colegilor săi schiori de fond Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie şi biatlonistul Ole Einar Bjoerndalen, care au câte opt titluri olimpice fiecare.

„A fost plăcut să împart primul loc cu ei timp de câteva zile, dar este şi mai plăcut să fiu pe primul loc. Este o reuşită importantă şi va dura ceva timp până să realizez acest lucru”, a declarat Klaebo, citat de News.ro.

A noua medalie de aur a lui Klaebo îl plasează la egalitate cu şase mari campioni olimpici, printre care finlandezul Paavo Nurmi şi sprinterul american Carl Lewis. Încă una l-ar urca pe locul al doilea în clasamentul all-time al tuturor Jocurilor Olimpice – de iarnă sau de vară –, dar ar mai avea de parcurs un drum lung pentru a-l depăşi pe înotătorul american Michael Phelps, care domină clasamentul cu 23 de medalii.

Klaebo ar putea câştiga a zecea medalie în zilele următoare, cu o victorie fie în ştafeta masculină de miercuri, fie în cursa clasică de 50 km de duminica viitoare.

Klaebo, în vârstă de 29 de ani, care locuieşte în Trondheim, Norvegia, participă la a doua sa Olimpiadă. Bunicul său, în vârstă de 83 de ani, care este şi antrenorul său, se afla în tribune la Stadionul de schi Tesero când acesta a câştigat medalia de aur duminică.

„Este ceva pentru care a muncit foarte mult”, a declarat Klaebo. „Este antrenorul meu de când aveam 15 ani şi am muncit foarte mult pentru asta.”

Klaebo este numărul unu în clasamentul Cupei Mondiale, iar la Jocurile Olimpice i-a învins pe concurenţi cu un avans suficient de mare încât să treacă linişte linia de sosire şi să salute publicul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu sustine un discurs
1
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski la birou
JO 2026. Zelenski acuză Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după descalificarea lui Vladîslav Heraskevîci
Sanie
JO 2026 Milano Cortina. Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu aduc cea mai bună clasare de până acum a României, la sanie
2026 Winter Olympics, Day 4, Cross-Country Skiing, Sweden, Press Meet
JO 2026. Medaliile olimpice de la Milano ar putea fi cele mai valoroase din istorie. Cât aur conțin, de fapt
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie”
donald trump
Trump, derapaj halucinant la adresa unui sportiv din delegația SUA la Jocurile Olimpice: „Este un adevărat ratat”
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Un consilier prezidențial vrea interzicerea rețelelor sociale pentru...
Ultimele știri
Ţările din Consiliul pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Donald Trump
Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025
Avalanșă de mari dimensiuni în nordul Italiei. Doi schiori au murit, altul se află în stare gravă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online