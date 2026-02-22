Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Care a fost cea mai bună performanță

Locul 5 ocupat de Mihai Tentea şi George Iordache la bob-2 masculin a fost cel mai bun rezultat al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie), cât şi din ultimii 34 de ani.

Un rezultat mai bun decât acest loc cinci este cel reuşit în 1992 (Albertville), când Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin, relatează Agerpres.

La Milano-Cortina, românii au mai reuşit clasări la sanie, în probele de ştafetă pe echipe (9) şi dublu feminin (9).

Rezultatele lotului României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026:

BIATLON - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)

Anastasia Tolmacheva: 15 km individual - locul 72, 7,5 km sprint - locul 59, urmărire 10 km - 56;

Andreea Mezdrea: -

George Buta: 20 km individual - locul 39, 10 km sprint - locul 68, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

George Colţea: 20 km individual - locul 54, 10 km sprint - locul 67, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Raul Flore: 20 km individual - locul 89, 10 km sprint - locul 87, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Dmitrii Shamaev: 20 km individual - locul 70, 10 km sprint - locul 54, urmărire 12,5 km - locul 38, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin

BOB - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin):

Constantin Dinescu: bob-4 - locul 17;

George Iordache: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;

Mihai Păcioianu: bob-4 - locul 17;

Mihai Tentea: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;

Andrei Nica: bob-4 - locul 17;

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

PATINAJ ARTISTIC - 1 sportiv (feminin):

Julia Sauter: individual feminin - locul 17;

Antrenor: Roxana Luca

SANIE - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin):

Corina Buzăţoiu: individual - locul 25, ştafetă pe echipe - locul 9;

Raluca Strămăturaru: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;

Carmen Manolescu: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;

Valentin Creţu: individual - locul 15, ştafetă pe echipe - locul 9;

Eduard Crăciun: individual - locul 23;

Marian Gîtlan: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;

Darius Şerban: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;

Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

SĂRITURI CU SCHIURILE - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin):

Daniela Toth: trambulina normală - locul 30, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 34;

Delia Folea: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 47;

Daniel Cacina: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 46, super echipe - locul 17;

Mihnea Spulber: trambulina normală - locul 49, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 49, super echipe - locul 17;

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

SCHI ALPIN - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin):

Sofia Moldovan: slalom uriaş - locul 46, slalom - abandon;

Alexandru Ştefănescu: slalom uriaş - locul 43, slalom - locul 30;

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

SCHI FOND - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin):

Delia Reit: sprint - locul 85;

Paul Pepene: schiatlon - locul 50, sprint clasic - locul 72, individual 10 km liber - locul 52, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 47;

Gabriel Cojocaru: schiatlon - locul 54, sprint clasic - locul 63, individual 10 km liber - locul 65, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 49;

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

SNOWBOARD - 2 sportivi (2 feminin):

Kata Mandel: snowboard cros - locul 24;

Henrietta Bartalis: snowboard cros - locul 31.

Tehnicieni: Geza Kinda - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund

