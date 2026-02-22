Live TV

Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Care a fost cea mai bună performanță

Data actualizării: Data publicării:
delegatia romaniei la jo 2026 milano cortina
Delegația României la JO 2026 Milano Cortina. Foto: Profimedia

Locul 5 ocupat de Mihai Tentea şi George Iordache la bob-2 masculin a fost cel mai bun rezultat al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie), cât şi din ultimii 34 de ani.

Un rezultat mai bun decât acest loc cinci este cel reuşit în 1992 (Albertville), când Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin, relatează Agerpres.

La Milano-Cortina, românii au mai reuşit clasări la sanie, în probele de ştafetă pe echipe (9) şi dublu feminin (9).

Rezultatele lotului României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026:

BIATLON - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)
Anastasia Tolmacheva: 15 km individual - locul 72, 7,5 km sprint - locul 59, urmărire 10 km - 56;
Andreea Mezdrea: -
George Buta: 20 km individual - locul 39, 10 km sprint - locul 68, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;
George Colţea: 20 km individual - locul 54, 10 km sprint - locul 67, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;
Raul Flore: 20 km individual - locul 89, 10 km sprint - locul 87, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;
Dmitrii Shamaev: 20 km individual - locul 70, 10 km sprint - locul 54, urmărire 12,5 km - locul 38, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin

BOB - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin):
Constantin Dinescu: bob-4 - locul 17;
George Iordache: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;
Mihai Păcioianu: bob-4 - locul 17;
Mihai Tentea: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;
Andrei Nica: bob-4 - locul 17;

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

PATINAJ ARTISTIC - 1 sportiv (feminin):
Julia Sauter: individual feminin - locul 17;

Antrenor: Roxana Luca

SANIE - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin):
Corina Buzăţoiu: individual - locul 25, ştafetă pe echipe - locul 9;
Raluca Strămăturaru: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;
Carmen Manolescu: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;
Valentin Creţu: individual - locul 15, ştafetă pe echipe - locul 9;
Eduard Crăciun: individual - locul 23;
Marian Gîtlan: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;
Darius Şerban: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;

Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

SĂRITURI CU SCHIURILE - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin):
Daniela Toth: trambulina normală - locul 30, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 34;
Delia Folea: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 47;
Daniel Cacina: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 46, super echipe - locul 17;
Mihnea Spulber: trambulina normală - locul 49, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 49, super echipe - locul 17;

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

SCHI ALPIN - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin):
Sofia Moldovan: slalom uriaş - locul 46, slalom - abandon;
Alexandru Ştefănescu: slalom uriaş - locul 43, slalom - locul 30;

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

SCHI FOND - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin):
Delia Reit: sprint - locul 85;
Paul Pepene: schiatlon - locul 50, sprint clasic - locul 72, individual 10 km liber - locul 52, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 47;
Gabriel Cojocaru: schiatlon - locul 54, sprint clasic - locul 63, individual 10 km liber - locul 65, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 49;

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

SNOWBOARD - 2 sportivi (2 feminin):
Kata Mandel: snowboard cros - locul 24;
Henrietta Bartalis: snowboard cros - locul 31.

Tehnicieni: Geza Kinda - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
2
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
3
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
Sahara
4
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la Consiliul Păcii
Digi Sport
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la Consiliul Păcii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jo de iarna milano cortina
JO 2026 Milano Cortina, la final: Clasamentul pe medalii. O țară conduce detașat
echipajul de bob 4 persoaneal romaniei
Echipajul de bob 4 persoane a încheiat participarea României la JO 2026 Milano Cortina. Concursul, extrem de strâns şi spectaculos
jocuri olimpice 2026 simbol
JO 2026 Milano Cortina. Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie
accident la short-track
JO 2026 Milano Cortina. Poloneza Kamila Sellier, în stare stabilă, după un accident grav la short-track
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
JO 2026 Milano Cortina. Programul sportivilor români în penultima zi a competiţiei
Recomandările redacţiei
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu...
Washington, DC, USA. 19th Feb, 2026. A large banner featuring Donald Trump's face seen hung on the exterior of Justice Department headquarters in Washington, DC on February 19, 2026. Credit: Mpi34/Media Punch/Alamy Live News
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceușeascu de jurnaliștii americani...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Steve Witkoff a anunțat când ar putea avea loc o întâlnire între...
hubert thuma la birou
Tensiunile din PNL iau amploare. Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov...
Ultimele știri
Fost director al CIA, despre posibilitatea ca eventuale atacuri ale SUA asupra Iranului să ducă la o schimbare de regim: „Nu va ceda”
Istoria El Helicoide, clădirea din Caracas concepută ca centru comercial, dar devenită închisoare. Noul plan: „Mai bine să o închidă”
Postul Paștelui 2026: Cum îți faci mese echilibrate. Combinații alimentare recomandate de specialiști în nutriție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fata cea mare a lui Bruce Willis, despre viața de mamă singură: "Am patru joburi pentru a-mi crește fiica. Nu...
Cancan
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol...
Fanatik.ro
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Drăguș, ce veste! Diagnostic final pentru atacantul favorit al lui Mircea Lucescu! Fanatik a aflat rezultatul...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...