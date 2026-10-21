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România, la „ani lumină” de podiumul CM de gimnastică feminină de la Rotterdam. Locul rușinos ocupat de tricolore

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Podiumul finalei feminine pe echipe a Campionatului Mondial de la Rotterdam a fost ocupat, miercuri seară, de China, SUA şi Japonia. Medaliatele de la CM2026 au obţinut şi calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

În finala de miercuri seară, medalia de aur a revenit Chinei (165.764 puncte), cea de argint SUA (165.531), iar bronzul mondial a fost câştigat de Japonia (164.063), relatează News.ro.

În finala similară masculină de marţi, podiumul a fost ocupat, în ordine, de Japonia, Rusia (sub steag neutru) şi China, calificate de asemenea la JO2028.

Campionatul Mondial de la Rotterdam continuă joi şi vineri cu finalele la individual-compus, iar sâmbătă şi duminică cu cele pe aparate.

Pentru România, Campionatul Mondial s-a încheiat în calificări. România nu a reuşit nicio calificare în finalele feminine individuale, iar la echipe s-a clasat pe locul 19. La masculin, Nicholas Ţarcă a fost singurul reprezentant al României şi s-a clasat pe locul 80 la individual-compus.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 11 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

Editor : Liviu Cojan

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