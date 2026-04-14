Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național

Urmând exemplul oferit de Federaţia Internaţională de Judo, Federaţia Internaţională de Nataţie a anunţat luni că a decis să ridice sancţiunile şi să-i readucă în competiţii pe sportivii ruşi şi belaruşi.

Interzişi din competiţiile internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, înotătorii ruşi şi belaruşi au putut participa la evenimente internaţionale sub un steag neutru începând cu luna septembrie 2023.

„Sportivii seniori de naţionalitate belarusă sau rusă vor avea voie să participe la competiţiile World Aquatics în aceleaşi condiţii ca şi omologii lor care reprezintă alte naţionalităţi, cu uniformele, steagurile şi imnurile respective”, a anunţat World Aquatics într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

World Aquatics specifică însă faptul că aceşti înotători vor trebui, totuşi, să treacă „cel puţin patru teste antidoping consecutive efectuate în parteneriat cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA)” şi să fie supuşi „unei verificări amănunţite a antecedentelor”.

„Ne angajăm să ne asigurăm că piscinele şi apele rămân locuri unde sportivii din toate naţiunile se pot reuni pentru o competiţie paşnică”, a declarat preşedintele World Aquatics, Husain Al Musallam, citat în comunicatul de presă.

Următoarele Campionate Mondiale de Înot sunt programate să aibă loc la Budapesta, în anul 2027.

În noiembrie 2025, Federaţia Internaţională de Judo a decis, de asemenea, să-i repună în drepturi pe judoka ruşi şi belaruşi, cărora li se permisese anterior să concureze sub un steag neutru.

„O platformă pentru răspândirea propagandei ruseşti”

Decizia a fost contestată vehement de sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich, care a fost descalificat de la ultimele Jocuri Olimpice pentru că a vrut să poarte o cască în semn de omagiu pentru coechipierii săi ucişi în conflictul cu Rusia.

Dar această decizie este inacceptabilă pentru Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026 din cauza căştii sale, un omagiu adus coechipierilor săi ucişi în conflictul cu Rusia.

„World Aquatics susţine că poate ţine acest conflict departe de bazine şi de locurile de competiţie. Dar, bineînţeles, acest lucru nu se aplică instalaţiilor sportive şi bazinelor din Ucraina, care sunt lovite constant de rachete ruseşti. Nici nu se aplică sportivilor ucraineni, care îşi pierd şi ei viaţa în acest război început de Rusia”, a spus el.

„Prin decizia de a reintroduce steagurile şi imnul rusesc, le oferă adversarilor lor o platformă pentru a răspândi propaganda rusească - o propagandă care ne ucide pe noi, ucrainenii. Acest lucru este inacceptabil şi ruşinos”, a adăugat sportivul.

La rândul său, Dmitri Mazepin, preşedintele Federaţiei Ruse de Nataţie, a salutat decizia World Aquatics şi a declarat că „participarea ca sportiv neutru fără ca imnul rusesc să fie intonat este o insultă”.

Editor : Liviu Cojan