Live TV

Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național

Data actualizării: Data publicării:
inotator rus
Foto: Profimedia
Din articol
Urmând exemplul oferit de Federaţia Internaţională de Judo, Federaţia Internaţională de Nataţie a anunţat luni că a decis să ridice sancţiunile şi să-i readucă în competiţii pe sportivii ruşi şi belaruşi.

Interzişi din competiţiile internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, înotătorii ruşi şi belaruşi au putut participa la evenimente internaţionale sub un steag neutru începând cu luna septembrie 2023.

„Sportivii seniori de naţionalitate belarusă sau rusă vor avea voie să participe la competiţiile World Aquatics în aceleaşi condiţii ca şi omologii lor care reprezintă alte naţionalităţi, cu uniformele, steagurile şi imnurile respective”, a anunţat World Aquatics într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

World Aquatics specifică însă faptul că aceşti înotători vor trebui, totuşi, să treacă „cel puţin patru teste antidoping consecutive efectuate în parteneriat cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA)” şi să fie supuşi „unei verificări amănunţite a antecedentelor”.

„Ne angajăm să ne asigurăm că piscinele şi apele rămân locuri unde sportivii din toate naţiunile se pot reuni pentru o competiţie paşnică”, a declarat preşedintele World Aquatics, Husain Al Musallam, citat în comunicatul de presă.

Următoarele Campionate Mondiale de Înot sunt programate să aibă loc la Budapesta, în anul 2027.

În noiembrie 2025, Federaţia Internaţională de Judo a decis, de asemenea, să-i repună în drepturi pe judoka ruşi şi belaruşi, cărora li se permisese anterior să concureze sub un steag neutru.

„O platformă pentru răspândirea propagandei ruseşti”

Decizia a fost contestată vehement de sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich, care a fost descalificat de la ultimele Jocuri Olimpice pentru că a vrut să poarte o cască în semn de omagiu pentru coechipierii săi ucişi în conflictul cu Rusia.

„Suntem hotărâţi să ne asigurăm că bazinele rămân locuri unde sportivi din toate naţiunile se pot reuni pentru a concura într-un spirit de competiţie paşnică”, a comentat Husain Al-Musallam, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Nataţie.

Dar această decizie este inacceptabilă pentru Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026 din cauza căştii sale, un omagiu adus coechipierilor săi ucişi în conflictul cu Rusia.

„World Aquatics susţine că poate ţine acest conflict departe de bazine şi de locurile de competiţie. Dar, bineînţeles, acest lucru nu se aplică instalaţiilor sportive şi bazinelor din Ucraina, care sunt lovite constant de rachete ruseşti. Nici nu se aplică sportivilor ucraineni, care îşi pierd şi ei viaţa în acest război început de Rusia”, a spus el. 

„Prin decizia de a reintroduce steagurile şi imnul rusesc, le oferă adversarilor lor o platformă pentru a răspândi propaganda rusească - o propagandă care ne ucide pe noi, ucrainenii. Acest lucru este inacceptabil şi ruşinos”, a adăugat sportivul.

La rândul său, Dmitri Mazepin, preşedintele Federaţiei Ruse de Nataţie, a salutat decizia World Aquatics şi a declarat că „participarea ca sportiv neutru fără ca imnul rusesc să fie intonat este o insultă”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care...
donald trump papa leon
Disputa lui Trump cu papa Leon ar putea să-l coste scump...
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Nave sancționate de SUA au...
Ultimele știri
Iranul acuză SUA de „blocadă ilegală” și cere despăgubiri statelor din Golf pentru implicarea în conflict
Colegiul Medicilor reacționează la apariția panourilor anti-cezariană din București: „Afirmațiile sunt lipsite de fundament științific”
Trump o atacă pe „prietena” sa Giorgia Melonia: „Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...