Sorana Cîrstea a câștigat turneul Masters de la Madrid, la dublu, alături de Anna Kalinskaya

Sorana Cîrstea a obținut o victorie uriașă la turneul Masters WTA 1000 de la Madrid, câștigând titlul la dublu alături de partenera sa, Anna Kalinskaya. Cele două au învins în finală perechea Elise Mertens/Veronika Kudermetova, scor 6-7 (10), 6-2, 12-10, la capătul unui meci care a durat două ore şi 14 minute.

Este primul titlu câștigat de Cîrstea după 4 ani, de la câștigarea turneului de la Istanbul în 2021.

Victoria în turneul de dublu de la Madrid le aduce Soranei Cîrstea și Annei Kalisnkaya câte 1.000 de puncte, ceea ce o duce pe româncă de pe locul 122 până pe locul 22 în clasamentul WTA la dublu. De asemenea, cele două sportive vor împărți un premiu consistent în valoare de 400.000 euro.

"Anna, îți mulțumesc foarte mult pentru această săptămână. A fost cea mai distractivă săptămână din cariera mea. Am venit aici să jucăm un meci sau două și până la urmă am câștigat. Ești fantastică, datorită ție am câștigat!", i-a transmis Sorana coechipierei sale la festivitatea de premiere, care a susținut o parte din mesaj în limba spaniolă. "Madrid e pentru mine ca a doua casă, vă mulțumesc din inimă!", le-a spus Cîrstea spectatorilor prezenți în tribune.

"Sorana, ești incredibilă! Sunt foarte fericită că mi-ai devenit prietenă săptămâna asta", a fost și mesajul Annei Kalinskaya pentru jucătoarea din România.

Pentru Sorana Cîrstea este al şaselea titlu la dublu din carieră, însă primul după şase ani. Pe ultimul îl cucerise în 2019, la Lugano, alături de Andreea Mitu.

Editor : B. G.