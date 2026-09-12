Live TV

Sportivii români au câştigat 9 medalii în prima zi a Campionatelor Balcanice de la Plovdiv: „Canotajul românesc are viitor”

Data publicării:
canotaj
Foto: facebook/Federatia Romana De Canotaj
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Sportivii români au câştigat, sâmbătă, nouă medalii - trei de aur, cinci de argint şi una de bronz – la Campionatele Balcanice de canotaj de la Plovdiv.

Toate cele nouă echipaje româneşti care au concurat sâmbătă au urcat pe podium:

Aur – Patru rame fără cârmaci, junioare mari (JWA 4−): Anca Andreea Culidiuc, Carolina Panuţa, Angela Gabriela Cazacu şi Daria Alexandra Crăciun.

Aur – Patru vâsle, junioare mari (JWA 4x): Teodora Sandu, Daria Alexandra Crăciun, Gabriela Costinela Ursu şi Andreea Măriuca Dumitraşcu.

Aur – Dublu vâsle, junioare mici (JWB 2x): Valentina Gabriela Costiea şi Maria Ilinca Diaconiţa.

Argint – Schif simplu, juniori mici (JMB 1x): Ianis Ştefan Macovei.

Argint – Dublu rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 2−): Radu Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Argint – Schif simplu, juniori mari (JMA 1x): Andrei George Mitrea.

Argint – Schif simplu, junioare mici (JWB 1x): Nicoleta Simona Danci.

Argint – Opt plus unu, juniori mici (JMB 8+): Eugen Albert Tudor Boruzi, David Andrei Miler, Bogdan Petrişor Ignat, Sergiu Budea, Gavril Baieş, Teofan Break, Ionuţ Valentin Popa, Ianis Ştefan Macovei şi Sarra Maria Vaşcă.

Bronz – Patru rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 4−): Răzvan Ioan Marin, Marian Alexandru Mihali, Silviu Gabriel State şi Eduard Nicolaica.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„A fost greu”, au spus sportivii la finalul curselor, totodată calificând competiţia ca una „frumoasă”, potrivit News.ro.

Dorin Alupei, antrenor coordonator al lotului de canotaj al României, s-a declarat încântat de bilanţul de sâmbătă: „Sunt foarte mulţumit de rezultatele obţinute. Canotajul românesc are viitor”.

România este reprezentată la această ediţie a Campionatelor Balcanice de 29 de sportivi.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
2
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
3
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
4
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
5
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aur1
România, locul 1 pe națiuni la Europenele Under 23 de canotaj. 9 medalii de aur și una de argint. Reacția Elisabetei Lipă
Canotaj
România intră cu opt echipaje în lupta pentru medalii în Finalele A ale Europenelor U23 de canotaj
romania canotaj
O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Echipajul feminin de 8 plus 1 a stabilit și un record mondial
canotaj ro
Echipa României a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj, la dublu vâsle
canotaj
România a obținut locul 1 pe naţiuni la Campionatele Mondiale de canotaj U19, cu 6 medalii câștigate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan anunță că nu demisionează: „Voi preda mandatul...
F-16 Polonia
Dronă prăbușită la Suceava. Mesaj RO-ALERT la Botoșani. Două aeronave...
Vladimir Putin
Declarația Kremlinului în legătură cu deplasarea în care Putin s-ar...
nazare nunta miri
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La...
Ultimele știri
Ce cred germanii despre posibilitatea ca Friedrich Merz să rămână cancelar. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume: „A fost o mare sufragerie”
Festivalul de la Veneţia 2026: Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, recompensat cu Premiul publicului „Armani beauty”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, înjurat de 50.000 de oameni de față cu nepoții. Lecția pe care le-a oferit-o moștenitorilor...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 21 de ani, s-a însurat cu o femeie de 31 și a ajuns să câștige 3.250.000 € pe an! + Anunțul care i-a lăsat...
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Român oprit la granița Bulgariei cu Serbia după două luni de la o depășire de viteză: „Trebuie să plătiți”
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță