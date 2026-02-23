Live TV

Sportivii ruşi pot concura la Jocurile Paralimpice cu drapelul şi imnul naţional, în ciuda avertismentelor de boicot

Data publicării:
jocuri paralimpice
Foto: Profimedia

Sportivii ruşi şi belaruşi vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul şi cu imnul naţional, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC), a anunţat, luni, preşedintele acestui for, Andrew Parsons, conform Reuters.

Alocarea de către IPC a 10 locuri combinate pentru sportivii ruşi şi belaruşi a generat o furtună înaintea Jocurilor, ţinând cont de tensiunea existentă la nivel internaţional pe fondul războiului dintre Rusia şi Ucraina.

„Decizia nu poate fi întoarsă de consiliul de conducere sau de către mine”, a spus Parsons, într-o conferinţă de presă, la Allianz Tower din Milano, potrivit Agerpres.

După acest anunţ, Ucraina a spus că echipa sa va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, din 6 martie de la Verona.

Comitetul Paralimpic Ceh a emis un comunicat similar în semn de solidaritate cu Ucraina, iar oficialii polonezi, de asemenea, vor refuza participarea.

Andrew Parsons a cerut sportivilor Ucrainei să participe la ceremonie.

„Mesajul pe care vrem să-l transmitem este unul de incluziune şi de diversitate. Îi încurajăm să participe, dar dacă ei nu vor, vom respecta decizia lor”, a mai spus Parsons.

Acesta a adăugat că IPC nu a primit vreo comunicare oficială privind alte retrageri suplimentare de la ceremonia de deschidere.

„De ceea ce mă tem este faptul că uneori aceste situaţii pot fi politizate”, a spus el.

Rusia, care a fost exclusă de la multe dintre disciplinele sportive pe fondul invaziei din Ucraina, a spus că este greşit să fie amestecat sportul cu politica, iar ţintirea sportivilor cu dizabilităţi este o ofensă.

Belarus a primit patru locuri în probele de para schi fond, iar Rusia are alocate două locuri la para schi alpin, două la para schi fond şi două la para snowboard.

Guvernul italian nu este de acord cu decizia IPC şi a cerut consiliului de conducere să revină asupra ei.

Parsons a spus că este în desfăşurare un dialog cu ţara gazdă, iar el speră să reducă impactul poziţiilor divergente asigurând în acelaşi timp că sportivii au beneficiat de cel mai bun mediu posibil pentru a concura.

Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 vor avea loc în perioada 6-15 martie.

