Tibi Ușeriu, despre Yukon Arctic: Mă bucur că am făcut cunoștință cu un pat de spital canadian

Încet, dar sigur, Tibi Ușeriu se reface după ultramaratonul Yukon Arctic. Experienţa s-a terminat prost pentru sportivul român. A suferit degerături severe la degetele de la picioare şi a fost nevoit să abandoneze cursa, la îndemnul medicilor. Nici acum nu este complet recuperat, dar deja îşi planifică revenirea în competiţie.

Tibi Ușeriu a luat startul competiției Yukon Arctic la începutul lunii februarie. După primii 100 de kilometri, parcurşi în condiţii de frig extrem, ultramaratonistul a făcut o pauză.

Tibu Ușeriu: Am subestimat temperaturile, eu credeam că sunt în jur de 20 și ceva de grade minus, de fapt era în jur de 41 de grade minus, am intrat în sacul de dormit cu gândul să stau foarte puțin pentru că voiam să stau în jur de 2 ore să ies înaintea celor doi. M-am grăbit, am evitat unele lucruri, adică o pereche de papuci de puf pe care trebuia să-i iau și să desfac, la acele temperaturi trebuiau desfăcute obligatoriu ceva încălzitoare chimice care să mă ajute.

După două ore de somn, Tibi Uşeriu s-a trezit cu picioarele îngheţate.

Tibu Ușeriu: Când am dat jos ciorapii și papucii, efectiv vârful degetelor toate îmi erau negre și restul erau albastre picioarele.

La controlul medical, organizatorii au decis că Tibi nu mai poate continua cursa. Un elicopter l-a transportat de urgenţă la spitalul din Whitehorse, în Canada, unde i-au fost tratate degerăturile.

Tibi Ușeriu: Prima dată în viața mea, în 46 de ani, am făcut și eu cunoștință cu un pat de spital. Ce mă bucur, să zic așa între ghilimele, mă bucur că am făcut cunoștință cu un pat de spital canadian, acum știu și eu cum este să stai câteva zile legat la aparate, în mare parte mi-am revenit, mai am nevoie de puțină recuperare, la câteva degete.

Tibi Uşeriu nu este refăcut complet și, din acest motiv, a decis să nu mai participe la o competiţie în Himalaya. Se pregătește însă pentru o nouă cursă, în toamna acestui an.

Etichete:

,

,

,