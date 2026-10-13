Trei gimnaste importante ale Rusiei nu au primit viză de intrare în Olanda, pentru Campionatele Mondiale

Trei gimnaste medaliate internaţional din lotul Rusiei – Angelina Melnikova, Viktoria Listunova şi Anna Kalmykova vor rata Campionatele Mondiale de la Rotterdam (17-25 octombrie). Cerererile lor de vize au fost respinse de către Olanda, anunţă Federaţia Rusă de Gimnastică, potrivit News.ro.

Angelina Melnikova este campioană mondială şi europeană en-titre la individual-compus, Viktoria Listunova este campioană olimpică la Tokyo cu echipa Rusiei, iar Anna Kalmykova este medaliată cu argint la individual-compus, la Campionatul European din acest an.

Forul naţional din Rusia a precizat că respingerea vizelor pentru cele trei gimnaste a fost anunţată de către ambasada Olandei la Moscova.

„Federaţia consideră acţiunile autorităţilor olandeze drept o încercare deliberată de a elimina gimnastele de top din cursa pentru medaliile Campionatului Mondial şi pentru locurile de calificare la Jocurile Olimpice. Acest lucru constituie o discriminare directă împotriva sportivelor ruse şi o încălcare flagrantă a principiului egalităţii de şanse în procesul de calificare olimpică”, a precizat FRG.

Forul naţional rus intenţionează să solicite Comitetului Olimpic Internaţional şi FIG să evalueze situaţia şi implicaţiile acesteia asupra „unui proces de calificare olimpică echitabil şi egal”.

Campionatele Mondiale de la Rotterdam reprezintă prima oportunitate de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, primele trei echipe clasate urmând să obţină calificarea automată.

Alţi sportivi din delegaţia Rusiei ar fi primit vizele, potrivit relatărilor mass-media de la Moscova: Lyudmila Roshchina, Milana Kayumova, Alena Glotova şi Elizaveta Us, respectiv gimnaştii Saveli Syedin, Daniel Marinov, Arsenii Duhno, Serghei Naidin, Ilia Zaika.

Editor : Liviu Cojan