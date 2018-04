VIDEO | Un ciclist a suferit un stop cardiac în timpul cursei

Ciclistul belgian Michael Goolaerts a suferit un stop cardiac, duminică, în timpul cursei Paris-Roubaix. El a fost resuscitat şi transportat la spital cu elicopterul, relatează Le Figaro.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99