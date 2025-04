„Voi muri acolo înainte să se întâmple ceva”. De ce produce Daghestanul cei mai mulți luptători MMA de succes

Cea mai recentă victorie a lui Ibragim Ibragimov în fața lui Kenny Mokhonoana i-a păstrat invincibilitatea la începutul luptelor sale profesioniste de MMA și statutul de unul dintre cei mai interesanți luptători din acest sport. Dar în orele de după victorie, tânărul de 20 de ani a lăudat rapid tot ajutorul pe care l-a primit în pregătirile sale, scrie CNN într-un material dedicat explicării succesului luptătorilor din Daghestan în acest sport.

Ibragimov a postat pe Instagram o fotografie cu personalul său de antrenament din Dubai, un grup care include doi dintre cei mai mari luptători MMA din toate timpurile, Khabib Nurmagomedov și Islam Makhacev.

Poate că nu este o surpriză faptul că Ibragimov a avut un astfel de succes - are 9-0 în cariera sa înfloritoare, cu ochii ațintiți spre vârf - atunci când are astfel de legende în colțul său. Ibragimov este cel mai recent dintr-o serie de talente în artele marțiale mixte din Daghestan, Rusia, cu Nurmagomedov și Makhachev ca figuri și modele pentru noua generație.

Pentru o regiune cu o populație de puțin peste trei milioane de locuitori, aceasta a devenit renumită pentru producerea de talente de luptă de cel mai înalt nivel, renumite pentru abilitățile lor de luptători și pentru atitudinea lor de a nu se lăsa niciodată doborâți.

Ibragimov face parte din cea mai recentă generație de luptători din Daghestan care preiau controlul asupra sportului și spune că pentru el și compatrioții săi, lupta este un mod de viață, nu doar o profesie.

„În Daghestan, băieții chiar vor să fie luptători. În toată Europa, nu sunt mulți tipi care chiar vor să fie luptători”, a declarat Ibragimov pentru CNN Sports. „Ei doar se prefac că sunt luptători. Ei vor să fie ca niște luptători. Ei vor să fie ca cineva.

„Dar în Daghestan, există atât de mulți tipi care chiar vor să fie luptători. Nu toți (luptătorii europeni). Nu vorbesc în numele tuturor, dar aș spune că 30% sau 50% dintre băieți nu vor cu adevărat să fie acolo. Ei se duc acolo doar pentru hype și chestii de genul ăsta, pentru Instagram.”

„Disperare de la o vârstă fragedă”

În timp ce lupta poate fi un mod de viață pentru unii, pentru mulți din Daghestan este mai mult decât atât.

Michael Lyubimov, un antrenor renumit de MMA care a lucrat cu mulți luptători din Daghestan, inclusiv cu Nurmagomedov, a explicat că, de multe ori, atunci când întâlnește pentru prima dată sportivi din republica rusă la sosirea lor în SUA, aceștia sunt deja foarte experimentați.

Lyubimov - care este directorul general al Jackson Wink MMA Academy din New Mexico, renumită pentru producția sa de talente MMA - spune că mulți tineri ruși se apucă de lupte din „disperare de la o vârstă fragedă”.

„Acolo de unde vin ei, nu există absolut nimic. Mulți dintre acești tipi care vin aici, vreau să spun, au luptat de la vârsta de șase ani”, a declarat Lyubimov - care s-a născut la Moscova înainte de a se muta în SUA în tinerețe - pentru CNN.

„Până în momentul în care ajung la UFC sau obțin aceste mari promoții sau vin în America, au peste 200 de lupte și alte lucruri”.

El a adăugat: „Nu există nicio altă opțiune. Există urechi conopidă (o malformație a urechii externe, cauzată de traume asupra pavilionului urechii, des întâlnită în cazul luptătorilor, n.r.) peste tot. Pur și simplu așa sunt ei. Este în cultură, gravat în ei”.

Lyubimov subliniază, de asemenea, credința luptătorilor din regiune ca un motiv al succesului lor, mulți dintre ei fiind musulmani practicanți. Acest lucru înseamnă că de multe ori nu beau sau nu petrec și aleg în schimb să se concentreze asupra meseriei lor.

Potrivit lui Lyubimov, combinația acestor factori generează o implacabilitate în luptătorii din Daghestan. El povestește că un atlet i-a spus odată că „va muri acolo înainte să se întâmple ceva”.

Mulți luptători din regiune își vor supune corpul la greutăți semnificative pentru a semna contracte pe bani mulți, adesea așteptând până când au semnat contractele înainte de a urma tratamentul necesar pentru a-și vindeca afecțiunile.

Khabib Nurmagomedov și Conor McGregor Foto: Profimedia

Lyubimov subliniază pentru CNN Sports călătoria lui Ismail Israilov, din Cecenia vecină, care a câștigat recent o luptă după ce și-a dislocat umărul în prima rundă. Înainte de a ajunge în SUA, Israilov a avut un accident de camion în care aproape și-a pierdut mâna și, la vârsta de 24 de ani, are peste 200 de lupte de stradă la activ.

Când Lyubimov l-a întrebat pe Israilov cum a fost educația sa în Rusia, cecenul a detaliat cum a ajuns să aibă rezistența de care dă dovadă acum în ring.

„«Toată viața mea a fost ca și cum aveai o bucată de pâine în rucsac și conduceai cam o oră și jumătate până la antrenamentul de wrestling, iar uneori nu reușeai să ajungi pentru că era foarte departe sau altceva, așa că ne luptam pe stradă și ne antrenam pe trotuar»”, povestește Lyubimov că a spus Israilov.

„«Locuim în mijlocul pustietății, în munți. Te uiți într-o parte și nu e nimic acolo, te uiți în cealaltă parte și nu e nimic acolo. Tot ce ne rămâne este să luptăm».”

În perioada în care a făcut parte din echipa de antrenori a lui Nurmagomedov, Lyubimov a petrecut o mulțime de ore în sală cu fostul mare luptător UFC, atât în SUA, cât și în Daghestanul său natal.

În comparație cu sălile de sport comerciale în care lucrează acum, centrele din Daghestan sunt medii foarte diferite, cu hiper-focalizarea lor pe disciplină, spune Lyubimov.

„În Daghestan, sălile de sport sunt finanțate de guvern sau recreative, unde oamenii pot intra. Multe dintre ele sunt oarecum gratuite, într-o anumită măsură, până când, bineînțeles, ajung la nivelul mare, unde încep să plătească antrenori și sunt ca la un nivel superior, profesional”, a spus el.

„Dar la nivelul de început, cea mai mare parte este gratuită. De aceea, dacă îl vedeți pe Khabib când intră în cameră sau când Abdulmanap (tatăl lui Nurmagomedov) ar intra în cameră, toți luptătorii se ridică, se aliniază, se închină, sunt tăcuți, nu vorbesc, sunt întotdeauna la timp, nu răspund bătrânilor, au un respect absolut major”.

„Dacă arăți lipsă de respect față de o persoană în vârstă sau față de un antrenor sau oricine altcineva, colegii tăi te vor pune la locul tău și poți fi literalmente pălmuit ca de un antrenor, iar tu vei fi tăcut în legătură cu asta și vei sta acolo și vei suporta criticile și faptul că ei vor țipa la tine dacă ești un idiot.”

Islam Makhachev este considerat unul diontre cei mai bun luptători de MMA din UFC în prezent Foto: Profimedia

Modele de urmat

Această educație dură construiește caracterul și duritatea. Pentru Lyubimov, aceasta reprezintă platforma perfectă pentru a-și construi o carieră.

Atunci când Lyubimov începe să lucreze cu luptători din Daghestan, este vorba mai degrabă de rafinarea abilităților acestora decât de adăugarea de noi elemente la repertoriul lor.

„Evident, America este Mecca pentru a-ți face un nume, nu?”, explică el. „Luminile sunt mult mai strălucitoare atunci când ajung la promoțiile americane. Așadar, este vorba doar despre predarea calmului, ținerea emoțiilor sub control și rafinarea abilităților.

„Este vorba de a-i învăța cum să se adapteze și cum să-și perfecționeze abilitățile în general, să devină luptători mai buni, să înțeleagă mai bine jocul, să înțeleagă mai bine regulile, să înțeleagă mai bine la ce să se aștepte, să-i facă să se descurce cu examenele medicale, cu pregătirile de luptă, cu scăderea în greutate. Dieta, reducerile de greutate, totul, pentru că acolo se face într-un singur fel. Vin aici, apoi trebuie să învețe din nou sau să învețe lucruri noi”.

Exemplul de aur al nevoii de adaptare la sistemul american a fost Nurmagomedov, care a ajuns în SUA ca o perspectivă puțin cunoscută și a înflorit devenind cel mai mare nume din acest sport.

Ascensiunea sa în UFC a fost punctul de plecare al dominației daghestaneze pe scena MMA occidentală.

Datorită abilităților sale de grappling (o tehnică de luptă, n.r.), a recordului neînvins și a obiceiului său de a purta în ring coiful tradițional din Daghestan, papakha, Nurmagomedov a devenit cel mai fierbinte subiect din UFC, în ciuda faptului că nu s-a implicat în războiul de cuvinte care deseori prefațează luptele sau contribuie la construirea rivalităților dintre concurenți.

Popularitatea sa a crescut la un nivel nemaivăzut până atunci prin rivalitatea sa cu Conor McGregor. Lyubimov, care a ajutat la antrenarea lui Nurmagomedov în perioada sa de glorie, a declarat că luptătorul a înțeles că trebuie să se angajeze în meciuri de sparring pentru a continua să își construiască profilul.

De la retragerea sa în 2020, Nurmagomedov a devenit un mentor pentru următoarea generație de luptători din Daghestan. El a avut un efect direct asupra carierei în plină ascensiune a lui Makhacev, care este luptătorul nr. 1 în clasamentul mondial în prezent și actualul campion mondial UFC la categoria ușoară.

Magomed Ankalaev Foto: Profimedia

În UFC, un alt daghestanez - Magomed Ankalaev - a devenit campion UFC la categoria grea ușoară în luna martie, în timp ce în competițiile MMA din întreaga lume există alți campioni mondiali din regiunea rusă.

Înainte de cea mai recentă luptă a sa din ianuarie, Ibragimov s-a antrenat cu Nurmagomedov și Makhachev în Dubai și spune că experiența din sală cu două dintre luminile MMA și cu „frații” săi din Daghestan a fost formatoare pentru cariera sa în plină dezvoltare.

„Când te antrenezi în sala lui Khabib și apoi, mai ales când el este acolo și te controlează, nu există limite”, a declarat el pentru CNN Sports. „Este ca și cum uneori el nici măcar nu pune cronometrul pentru antrenament. Și atunci ne antrenăm non-stop. Ne rostogolim fără oprire, până când el spune stop”.

Ibragimov a explicat că drumul în MMA al unui tânăr din Daghestan este cu atât mai ușor cu cât generația anterioară a parcurs deja această cale și este prin preajmă pentru a da sfaturi acolo unde este nevoie. „Ei ne-au arătat deja drumul pe care trebuie să îl urmăm”, a spus el.

Ibragimov - care s-a mutat în Manchester, Anglia, în tinerețe și are frați care fac parte din academia Manchester United - are în față un drum lung în cariera sa MMA. Dar în Nurmagomedov, Makhachev și alți luptători din Daghestan, el are modelele perfecte care îi arată calea spre vârf.

