Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, conform unui video. „Mami, nu mai pot”

Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, informează Digi24. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

Jurnaliștii Digi24 au cerut și un punct de vedere de la Camelia Voinea, aceasta nu a răspuns până în acest moment.



Potrivit imaginilor de pe golazo.ro, Sabrina se afla la paralele, sub îndrumarea mamei sale. La un moment dat, Sabrinei nu i-a ieşit un element şi s-a dat jos de pe aparat, iar mama ei s-a îndreptat ameninţător spre ea. Ca şi când i-ar fi fost teamă să nu fie lovită, Sabrina s-a îndepărtat repede de zona respectivă, dar apoi a reluat exerciţiul.

Sabrina a ratat din nou şi se poate auzi clar cum se plângea că nu mai poate exersa. „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”, a spus Sabrina, în timp ce mama sa insista să reia antrenamentul.



Sabrina a revenit în cele din urmă la aparat, dar înainte să înceapă a încercat să o convingă pe mama ei să o lase să execute un alt element: „Mami, pot să fac îndreptare? Nu pot...”.



În acel moment, Camelia Voinea a spus: „Ce să-ţi fac dacă eşti proastă? Continuă, fără număr!”. Mai mult, Camelia Voinea a fost auzită spunând şi un „du-te dracului” la un moment dat. Ulterior, Sabrina a ratat din nou şi era la capătul puterilor: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.



Imaginile publicate de Golazo sunt din urmă cu mai mulţi ani şi apar la puţin peste o săptămână de când sursa citată a prezentat o serie de dezvăluiri ale unor foste gimnaste antrenate de Camelia Voinea. Acestea, sub protecţia anonimatului, au lansat acuze grave la adresa mamei Sabrinei, spunând că „antrenoarea bătea fără milă, în continuu, până se sătura. Îi făcea plăcere să te vadă suferind”.



Mai mult, una dintre ele a afirmat că a fost la un pas de a se sinucide din cauza tratamentului la care a fost supusă.



În 27 octombrie, la revenirea în ţară, după Campionatul Mondial de la Jakarta, sportiva Denisa Golgotă a făcut declaraţii privind hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional, pe care ar fi sesizat-o FRG, însă fără rezultat.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea ştie despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, federaţia s-a făcut că plouă!”, a declarat Golgotă, citată de as.ro.

Deşi nu a pronunţat nume, declaraţia gimnastei a provocat o reacţie din partea Cameliei Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, care a condamnat acuzaţiile şi a ameninţat cu instanţa.

FR Gimnastică a reacţionat atunci şi a confirmat sesizarea Denisei Golgotă, explicând că s-a făcut o analiză nivel federal.

Editor : S.S.