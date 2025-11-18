Live TV

Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, conform unui video. „Mami, nu mai pot”

Data actualizării: Data publicării:
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images

Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, informează Digi24. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

Jurnaliștii Digi24 au cerut și un punct de vedere de la Camelia Voinea, aceasta nu a răspuns până în acest moment. 

Potrivit imaginilor de pe golazo.ro, Sabrina se afla la paralele, sub îndrumarea mamei sale. La un moment dat, Sabrinei nu i-a ieşit un element şi s-a dat jos de pe aparat, iar mama ei s-a îndreptat ameninţător spre ea. Ca şi când i-ar fi fost teamă să nu fie lovită, Sabrina s-a îndepărtat repede de zona respectivă, dar apoi a reluat exerciţiul.
Sabrina a ratat din nou şi se poate auzi clar cum se plângea că nu mai poate exersa. „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”, a spus Sabrina, în timp ce mama sa insista să reia antrenamentul.

Sabrina a revenit în cele din urmă la aparat, dar înainte să înceapă a încercat să o convingă pe mama ei să o lase să execute un alt element: „Mami, pot să fac îndreptare? Nu pot...”.

În acel moment, Camelia Voinea a spus: „Ce să-ţi fac dacă eşti proastă? Continuă, fără număr!”. Mai mult, Camelia Voinea a fost auzită spunând şi un „du-te dracului” la un moment dat. Ulterior, Sabrina a ratat din nou şi era la capătul puterilor: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.

Imaginile publicate de Golazo sunt din urmă cu mai mulţi ani şi apar la puţin peste o săptămână de când sursa citată a prezentat o serie de dezvăluiri ale unor foste gimnaste antrenate de Camelia Voinea. Acestea, sub protecţia anonimatului, au lansat acuze grave la adresa mamei Sabrinei, spunând că „antrenoarea bătea fără milă, în continuu, până se sătura. Îi făcea plăcere să te vadă suferind”.

Mai mult, una dintre ele a afirmat că a fost la un pas de a se sinucide din cauza tratamentului la care a fost supusă.

În 27 octombrie, la revenirea în ţară, după Campionatul Mondial de la Jakarta, sportiva Denisa Golgotă a făcut declaraţii privind hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional, pe care ar fi sesizat-o FRG, însă fără rezultat.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea ştie despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, federaţia s-a făcut că plouă!”, a declarat Golgotă, citată de as.ro.

Deşi nu a pronunţat nume, declaraţia gimnastei a provocat o reacţie din partea Cameliei Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, care a condamnat acuzaţiile şi a ameninţat cu instanţa.

FR Gimnastică a reacţionat atunci şi a confirmat sesizarea Denisei Golgotă, explicând că s-a făcut o analiză nivel federal.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Digi Sport
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban
Surse: Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor...
ilie bolojan
Noile taxe, la vot final în Parlament. Impozite majorate din 2026, în...
Jandarmi bun
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți...
Ultimele știri
Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere
Schimbare radicală de abordare a SUA în Orientul Mijlociu. Tranzacția de miliarde care schimbă perspectivele
A nins la Suceava: unde se așteaptă ca stratul de zăpadă să atingă 6 - 12 cm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sabrina maneca voinea in timpul unui exercvitiu la sol
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
Gimnastică ritmică la Moscova
Gimnaștii ruși refuză să concureze în competițiile internaționale sub steag neutru. Federația „e de acord cu poziția lor”
Cătălina Ponor
Fosta gimnastă Cătălina Ponor va fi onorată la ceremonia anuală a International Gymnastics Hall of Fame
Vladimir Putin și Irina Viner
Antrenoarea naţionalei ruse de gimnastică ritmică a demisionat în urma unui conflict cu presupusa parteneră a lui Putin, Alina Kabaieva
Colaj 2 Barbosu
Gimnastele Ana Maria Bărbosu și Lilia Cosman vor studia în SUA la universități de prestigiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Noua metodă prin care șefii te pot urmări când și unde ești la muncă. Cum ești spionat și monitorizat de...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 de lei. Ce privilegii au de la Guvern?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Cum ar fi comentat Tom Cruise despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban: „Are o mică satisfacție, spune...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu