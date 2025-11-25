Live TV

Aprinderea flăcării olimpice pentru Jocurile de Iarnă, pusă în pericol de vremea rea din Grecia. Ceremonia are loc miercuri, la Olympia

Data publicării:
Rehearsal held for Milano Cortina 2026 Olympic Flame Lighting Ceremony in Greece
Artiștii participă la repetiția ceremoniei de aprindere a flăcării pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 la situl Olympia Antică, locul de origine al tradiției flăcării olimpice, în Atena, Grecia, pe 24 noiembrie 2025. Repetiția prezintă mișcări coregrafiate inspirate de ritualuri antice înaintea ceremoniei oficiale. Foto: Costas Baltas / Anadolu/ABACAPRESS.COM / Profimedia

În ciuda vremii care pare un semn rău din antichitate, Grecia refuză să cedeze: flacăra olimpică va fi aprinsă la data prevăzută. Dar ceremonia va trebui să părăsească ruinele sacre ale templului zeiţei Hera pentru a se refugia în muzeul olimpic.

Nici măcar marele Zeu nu va putea face nimic: în ciuda precipitaţiilor puternice aşteptate în sanctuarul antic din Olympia, flacăra olimpică va fi aprinsă, miercuri, în Grecia, înainte de a începe o lungă călătorie către Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), scrie News.ro.

Având în vedere aceste prognoze meteorologice nefavorabile care vor perturba atmosfera din peninsula Peloponez (sud), Comitetul Olimpic Elen (HOC) a trebuit să modifice ceremonia, care nu va putea avea loc în aer liber în faţa ruinelor vechi de 2600 de ani ale templului lui Hera, aşa cum prevede tradiţia. Ceremonia va avea loc în interiorul Muzeului Olimpic.

„Această modificare a fost considerată necesară pentru a garanta siguranţa tuturor şi pentru a păstra demnitatea ceremoniei”, a justificat HOC, care a asigurat că „va face tot posibilul pentru a se asigura că sacralitatea, tradiţia şi spiritul ceremoniei sunt pe deplin respectate”.

Cu toate acestea, pe locul unde s-au desfăşurat primele Jocuri Olimpice din Antichitate, tradiţia cere ca flacăra să fie aprinsă cu ajutorul unei oglinzi concave care concentrează razele soarelui în cadrul unei ceremonii în costume, inspirată din Antichitate.

Prin urmare, flacăra aprinsă luni, în timpul unei repetiţii în aer liber şi sub soare, va fi utilizată miercuri. Deja în aprilie 2024, din cauza vremii ploioase, aprinderea tradiţională a flăcării Jocurilor Olimpice de la Paris a fost realizată cu o flacără de rezervă păstrată în timpul repetiţiei generale.

Preşedinta Comitetului Olimpic Internaţional (COI), Kirsty Coventry, aleasă în martie, va participa pentru prima dată la acest ritual în calitate de conducătoare a organizaţiei. Şi, la fel ca înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, actriţa greacă Mary Mina va aprinde torţa, înconjurată de „preotese” îmbrăcate în rochii lungi şi deschise la culoare, inspirate din veşmintele grecilor antici. Torţa va fi apoi înmânată primului alergător, Petros Gaidatzis, medaliat cu bronz la canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris, care a considerat selecţia sa „o imensă onoare”.

Alegerea iniţială, schiorul Alexandros Ioannis Ginnis, vicecampion mondial la slalom în 2023, a trebuit să renunţe din cauza unei accidentări suferite la antrenament.

Primii doi purtători italieni la Olimpia vor fi două nume mari ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002), şi Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010). Flacăra va începe apoi o lungă călătorie, cu o primă ştafetă de nouă zile şi 2.200 km în Grecia, înainte de ceremonia de predare, pe 4 decembrie, în stadionul Panathinaiko din Atena.

În Italia, ştafeta va începe pe 6 decembrie la Roma, purtată de 10.001 de persoane, flacăra va traversa Italia de la nord la sud şi de la est la vest timp de 63 de zile pe o distanţă de 12.000 de kilometri, trecând prin locuri emblematice precum Siena, Pompei sau Veneţia.

Flacăra va trece prin Cortina d'Ampezzo pe 26 ianuarie, înainte de a ajunge la Milano pe 6 februarie pentru ceremonia de deschidere prevăzută în stadionul de fotbal San Siro. Ca o dată la doi ani, ceremonia de la Olympia are loc în apropierea stadionului unde tinerii atleţi din Antichitate au disputat primele Jocuri Olimpice în secolul VIII î.Hr. Întregul sanctuar din Olympia, devastat de-a lungul istoriei de cutremure şi inundaţii, era dedicat lui Zeus, iar Jocurile aveau scopul de a-i aduce un omagiu.

Pe sit, o statuie a „zeului zeilor”, astăzi dispărută, era considerată una dintre cele şapte minuni ale lumii antice. Aceste Jocuri Olimpice marchează o revenire în Alpi, leagănul original al Jocurilor Olimpice de iarnă, după o lungă şi adesea controversată paranteză în ţări care nu au neapărat o tradiţie în sporturile de iarnă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
harta moldova romania ucraina marea neagra
4
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Santorini, Grecia
Cercetătorii au descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale ce a declanșat miile de cutremure din Santorini
corfu
Furtuni violente și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula Corfu, grav afectată de inundații
maria zaharova face declaratii
Rusia amenință Grecia. Moscova, enervată de acordul Atenei cu Kievul privind dronele maritime
grecia
MAE: Atenţionare de călătorie pentru Grecia, din cauza unei greve generale în sectorul feroviar
Portul Pireu
SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de la chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire”
Recomandările redacţiei
Aeronave Eurofighter Typhoon
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă...
intrarea in sala CCR
Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată...
dgbzgn
Primele imagini cu drona prăbușită în județul Vaslui. Prefect...
ccr curtea constitutionala
CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în...
Ultimele știri
Carambol cu şapte maşini pe A2 spre Bucureşti. Trei persoane rănite, între care un copil
CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Temperaturile scad din nou şi vin ninsorile. Harta care arată unde va ninge şi va ploua abundent în...
Digi FM
O femeie de 65 de ani a „revenit” la viață, chiar înainte de a fi incinerată. Angajații unui templu au fost...
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul noului "OZN" din România
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu