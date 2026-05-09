Live TV

Arina Sabalenka, numai cuvinte de laudă după înfrângerea în fața Soranei Cîrstea: „A jucat un tenis incredibil. E o luptătoare”

Data publicării:
Arina Sabalenka
Foto: Profimedia

Liderul mondial la tenis Arina Sabalenka a declarat, sâmbătă, după ce a fost eliminată de Sorana Cîrstea la Roma, că românca este o luptătoare şi că îi doreşte să aibă cel mai bun sezon posibil la final de carieră.

„E o luptătoare. E puţin trist să o văd părăsind circuitul (îşi încheie cariera la sfârşitul sezonului, la 36 de ani), pentru că am impresia că face parte din acele jucătoare care luptă indiferent de situaţie. Credeam că ar putea rămâne în circuit mai mult timp. Este alegerea ei, şi o respectăm cu toţii. Îi doresc pur şi simplu cel mai bun sezon posibil pentru a-şi încheia cariera”, a spus Sabalenka.

Sorana Cîrstea a jucat incredibil, consideră liderul mondial. „Am impresia că nu am jucat bine de la început până la sfârşit. Am început foarte bine, dar apoi nivelul meu a scăzut puţin. Am simţit că trupul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Ea, pe de altă parte, şi-a încercat şansa şi a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a lăsat prea multe ocazii. A fost un meci dificil. Dar îmi imaginez că nu pierzi niciodată, ci doar înveţi, aşa că e în regulă”.

Ea a explicat şi ce problemă medicală a avut la meci: „Era o problemă la nivelul părţii inferioare a spatelui, legată de şold, ceea ce mă împiedică să efectuez o rotaţie completă. Cred că vom lua pur şi simplu câteva zile de pauză. Le vom dedica recuperării. Acesta este planul pentru moment”.

Sorana Cîrstea a trecut de Arina Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci desfășurat în turul 3 al turneului de la Roma!

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arinei Sabalenka liderului WTA
Secretary Marco Rubio meets with Pope Leo XIV in Vatican City, the Holy See, May 18, 2025. ( Simone Risoluti/Vatican Media)
Papa Leon, față în față cu Marco Rubio, după atacurile repetate ale lui Trump asupra suveranului pontif
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea este campioană la dublu la Linz. „Sunt foarte fericită”
simona halep suparata
Simona Halep a spus care este jucătoarea de tenis de care a fost intimidată: „Au fost meciuri grele, foarte grele”
Pope Leo XIV meets cardinal Dominique Joseph Mathieu, Archbishop of Tehran-Isfahan, at the Vatican on March 11, 2026
Papa Leon al XIV-lea s-a mutat într-o reședință nouă. Unde va locui suveranul pontif
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Parteneri ai SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri...
Netanyahu Trump
„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari...
Wolf-Jürgen Stahl
General german: Rusia își extinde forțele militare în apropierea NATO...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar pune o condiție
Ultimele știri
Noi măsuri de securitate la Kremlin. Vizitatorilor lui Putin, în special celor de „rang inferior” li s-a interzis să poarte ceasuri
Aliații SUA din NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai multe trupe americane din Europa. Câteva scenarii
Ce i-a promis Vladimir Putin lui Robert Fico la întâlnirea de la Kremlin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă