Arina Sabalenka, numai cuvinte de laudă după înfrângerea în fața Soranei Cîrstea: „A jucat un tenis incredibil. E o luptătoare”

Liderul mondial la tenis Arina Sabalenka a declarat, sâmbătă, după ce a fost eliminată de Sorana Cîrstea la Roma, că românca este o luptătoare şi că îi doreşte să aibă cel mai bun sezon posibil la final de carieră.

„E o luptătoare. E puţin trist să o văd părăsind circuitul (îşi încheie cariera la sfârşitul sezonului, la 36 de ani), pentru că am impresia că face parte din acele jucătoare care luptă indiferent de situaţie. Credeam că ar putea rămâne în circuit mai mult timp. Este alegerea ei, şi o respectăm cu toţii. Îi doresc pur şi simplu cel mai bun sezon posibil pentru a-şi încheia cariera”, a spus Sabalenka.

Sorana Cîrstea a jucat incredibil, consideră liderul mondial. „Am impresia că nu am jucat bine de la început până la sfârşit. Am început foarte bine, dar apoi nivelul meu a scăzut puţin. Am simţit că trupul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Ea, pe de altă parte, şi-a încercat şansa şi a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a lăsat prea multe ocazii. A fost un meci dificil. Dar îmi imaginez că nu pierzi niciodată, ci doar înveţi, aşa că e în regulă”.

Ea a explicat şi ce problemă medicală a avut la meci: „Era o problemă la nivelul părţii inferioare a spatelui, legată de şold, ceea ce mă împiedică să efectuez o rotaţie completă. Cred că vom lua pur şi simplu câteva zile de pauză. Le vom dedica recuperării. Acesta este planul pentru moment”.

Sorana Cîrstea a trecut de Arina Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci desfășurat în turul 3 al turneului de la Roma!

