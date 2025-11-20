Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe

”Tricolorii” vor întâlni în deplasare Turcia în meciul de baraj pentru CM 2026, la 26 martie. Dacă va învinge în semifinale, naţionala noastră va juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în manșă unică, pe 31 martie.

Turcia, cotată la 477 de milioane de euro pe transfermarkt. A participat la două Cupe Mondiale, 1954 și 2002, scrie DigiSport.

Întreg lotul turcilor, potrivit transfermarkt, este evaluat la 477 de milioane de euro! Pe lângă mulți fotbaliști de la Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, turcii au jucători la Juventus, Real Madrid și Inter Milano.

Cel mai valoros este Kenan Yildiz (75 de milioane de euro), urmat de Arda Guler (60 de milioane de euro) și Can Uzun (45 de milioane de euro). Căpitanul este Hakan Calhanoglu, care a ajuns la 31 de ani și valorează 25 de milioane de euro.

Turcii au doar două participări la Cupa Mondială, în 1954 și 2002. La ultima ediție au terminat pe locul 3, fiind una dintre surprizele turneului. Atunci, pierdeau în semifinale cu Brazilia, 0-1, și câștigau finala mică împotriva Coreei de Sud, 3-2.

În calificări, Turcia a terminat pe locul 2, cu 13 puncte, fiind devansată de Spania, care a adunat 16.

Întâlniri directe România - Turcia

Conform statisticilor, atât România cât și Turcia au evoluat asemănător în ultimele 16 partide oficiale monitorizate.

Atât România cât și Turcia au 50% victorii, însă reprezentativa noastră are un procentaj mai bun de meciuri egale (37% vs 13%), pentru ca în cazul înfrângerilor procentele să se inverseze.

România a marcat 1.38 goluri/meci, Turcia 1.44.

Cele două echipe s-au întâlnit oficial în competiții ultima dată în 2013. Atunci, în preliminariile CM, în grupa D, Turcia a bptut în deplasare România ( 0-2), după ce cu un an mai devreme, în tur, România învinsese la Istanbul cu 1 – 0.

Un amical a mai avut loc, în 2017, la Cluj-Napoca, unde România a învins cu 2-0.

Editor : Sebastian Eduard