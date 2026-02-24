Live TV

Video Box: Legendele Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se vor înfrunta din nou, după 11 ani de la „Meciul secolului”

Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao
Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao. Foto: Profimedia
Americanul Floyd Mayweather şi filipinezul Manny Pacquiao, două legende ale boxului, se vor înfrunta din nou într-un meci profesionist, după mai bine de unsprezece ani de la prima lor confruntare, pe 19 septembrie la Las Vegas, scrie AFP.

Mayweather (48 ani) şi-a anunţat vineri reîntoarcerea în ring, în timp ce Pacquiao (47) şi-a făcut deja revenirea anul trecut. Cei doi foşti multipli campioni mondiali s-au luptat în mai 2015, tot la Las Vegas. Americanul a obţinut atunci victoria, menţinându-şi invincibilitatea ca profesionist.

„Floyd şi cu mine am oferit lumii ceea ce rămâne cea mai mare luptă din istoria boxului. Fanii au aşteptat destul de mult, merită această revanşă”, a precizat Pacquiao într-un comunicat.

Două dintre cele mai mari nume din istoria boxului, Mayweather şi Pacquiao, s-au înfruntat în 2015 în „Meciul secolului”, care a generat încasări record, deşi spectacolul sportiv în sine a fost dezamăgitor.

Mayweather (50 victorii în tot atâtea meciuri), care împlineşte marţi 49 de ani, s-a retras în 2017 şi a participat de atunci la numeroase meciuri demonstrative. El a programat în mod special un meci non-profesionist în primăvara anului 2026 împotriva unei alte legende a boxului, compatriotul său Mike Tyson.

Pacquiao (62 de victorii, 8 înfrângeri, 3 remize) a revenit în ring pentru un meci profesionist în iulie anul trecut, la vârsta de 46 de ani, terminând la egalitate cu americanul Mario Barrios.

