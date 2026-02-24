Americanul Floyd Mayweather şi filipinezul Manny Pacquiao, două legende ale boxului, se vor înfrunta din nou într-un meci profesionist, după mai bine de unsprezece ani de la prima lor confruntare, pe 19 septembrie la Las Vegas, scrie AFP.

Mayweather (48 ani) şi-a anunţat vineri reîntoarcerea în ring, în timp ce Pacquiao (47) şi-a făcut deja revenirea anul trecut. Cei doi foşti multipli campioni mondiali s-au luptat în mai 2015, tot la Las Vegas. Americanul a obţinut atunci victoria, menţinându-şi invincibilitatea ca profesionist.

Cea mai mare luptă din istoria boxului

„Floyd şi cu mine am oferit lumii ceea ce rămâne cea mai mare luptă din istoria boxului. Fanii au aşteptat destul de mult, merită această revanşă”, a precizat Pacquiao într-un comunicat.

Două dintre cele mai mari nume din istoria boxului, Mayweather şi Pacquiao, s-au înfruntat în 2015 în „Meciul secolului”, care a generat încasări record, deşi spectacolul sportiv în sine a fost dezamăgitor.

Mayweather (50 victorii în tot atâtea meciuri), care împlineşte marţi 49 de ani, s-a retras în 2017 şi a participat de atunci la numeroase meciuri demonstrative. El a programat în mod special un meci non-profesionist în primăvara anului 2026 împotriva unei alte legende a boxului, compatriotul său Mike Tyson.

Pacquiao (62 de victorii, 8 înfrângeri, 3 remize) a revenit în ring pentru un meci profesionist în iulie anul trecut, la vârsta de 46 de ani, terminând la egalitate cu americanul Mario Barrios.

