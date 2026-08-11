Campionatul European de nataţie: David Popovici a obținut cel mai bun timp din serii și este în semifinale

Multiplul campion la înot David Popovici s-a calificat fără probleme, marţi, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie, la Paris, el reuşind cel mai bun timp în serii.

Popovici, care a concurat în ultima serie, a înregistrat timpul 47.13.

Al doilea în serii a fost croatul Jere Hribar, cu timpul 47.80, iar al treilea spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47.90).

La 100 m liber au concurat şi Eric Ştefan Andrieş şi Patrick Sebastian Dinu, însă ei nu s-au calificat în semifinale. Dinu a terminat seriile pe locul 27 (48.83), iar Andrieş s-a clasat pe locul 58 (49.79).

Semifinalele au loc în această seară, de la ora 20:32.

Finala este programată miercuri seară.

Editor : Sebastian Eduard